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    國1彰化段拓寬今全線通車 可望洗刷「國道最塞路段」汙名

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道，沿線增加8處避車彎供車輛緊急停放。 （記者湯世名攝）

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道，沿線增加8處避車彎供車輛緊急停放。 （記者湯世名攝）

    2021/12/22 11:55

    〔記者湯世名／彰化報導〕不再塞！高速公路局今年5月針對國道1號199公里彰化到210公里員林雙向路段實施拓寬，全線工程趕在明年元旦前完工，並於今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道，沿線雖無路肩，但增加8處避車彎供車輛緊急停放，可望一掃國道最塞路段汙名，對於即將到來的2022年元旦及長達9天連假的農曆春節，皆可望有效提升行車速率，解決該路段逢重大節慶就塞車的夢魘。

    國道1號彰化到員林路段，長年來每逢假日就塞車，被用路人冠上「國道最塞路段」或「慢速公路」稱號，高速公路局今年5月間針對彰化至員林雙向路段實施拓寬改善工程，南北雙向從原有各3車道，增加為各4車道，還為此拆除沿線3座跨越國道車行陸橋。

    高速公路局中區養護工程分局副分局長楊淑娟指出，這11公里長路段原訂2022年1月27日農曆春節前完工通車，在施工單位兼顧品質與日夜趕工下，先在上月9日完成埔鹽到彰化北上路段、埔鹽到員林南下路段拓寬工程，並開放通行，剩餘路段則在日前完工，並於今天全線開放通車，較原訂工期提早近1個月。

    楊淑娟說，該路段是依原有路幅施工，取消路肩，將南北各3線車道拓寬為各4線車道，每1個車道則從原有3.65公尺，縮減為3.50公尺。由於路肩取消，沿線11公里長路段設置8處避車彎，至於沿線拆除重建的3座車行陸橋，預計2023年2月完工，屆時會在橋下再新增5處避車彎，供用路人遇緊急狀況時使用。

    本報記者今天實測發現，彰化員林段拓寬後的路面相當平整，儘管4線車道寬度各縮短15公分，但不影響行車動線，施工拓寬期間每天的塞車問題也全數解決，行車相當順暢。

    有用路人認為，該路段拓寬後，率先迎來的將是明年元旦，以及緊接著到來的農曆春節，南北各增1個車道，可望徹底解決他們在彰化路段塞車的噩夢。

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道，可望一掃國道最塞路段汙名。（記者湯世名攝）

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道，可望一掃國道最塞路段汙名。（記者湯世名攝）

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道。（記者湯世名攝）

    國1彰化員林雙向11公里長路段拓寬工程完工，今天開放通車，原有雙向6車道增加為8車道。（記者湯世名攝）

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