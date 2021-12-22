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    首頁　>　彰化縣

    彰化「地王」穩如泰山 外環商圈餐飲名店搶進駐崛起！

    彰化縣的「地王」就是在地人俗稱「觀音亭」的開化寺兩側的民族路地段。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣的「地王」就是在地人俗稱「觀音亭」的開化寺兩側的民族路地段。（記者劉曉欣攝）

    2021/12/22 00:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣完成明年公告土地現值與公告地價作業，全縣「地王」照樣由開化寺前民族路兩側地段蟬聯寶座，公告土地現值每坪為53.2萬元，雖然地王穩如泰山，但隨著餐飲名店爭相進駐外環商圈，也讓彰化外環商圈成為美食大道！

    台灣房屋彰化大埔特許加盟店店東邱垂杜表示，俗稱「觀音亭」的開化寺兩側的民族路地段多年來都是彰化縣的「地王」，因為「地王」的位置很難被取代，主要就是位於「正市內」，也就是舊彰化城的市中心。

    邱垂杜強調，今年彰化市創下土地成交最高單坪價格為每坪86萬元，該筆土地就位於中正路上、前全台大飯店的對面，但買家因為買下多筆相鄰土地，總體算起來約945坪，換算成交單坪均價約落在70多萬出頭。

    不過，邱垂杜表示，彰化「地王」雖然不變，但商圈確有移轉的趨勢，光以民族路來說，以往最熱鬧地段是「地王」一帶，如今轉移到民族路、曉陽路的路口一帶，這是因為曉陽路是聯絡外環道、台1省道的重要道路，銀行、診所、服飾到餐飲的商店林立，已成彰化商圈的霸主。

    邱垂杜也點出彰化外環美食商圈的崛起，金馬路、中華西路到中央路連成一氣的美食大道，中華西路剛進駐不久的藏壽司，加上金馬路已掛上招牌的壽司郎，還有即將開設的星巴克，加上原有的麥當勞、肯德基，已成為連鎖品牌餐飲爭相進駐的目標，主要就是相中好停車與面積大的雙重優點，加上彰化市區的老字號富山日本料理，也搬到金馬路，讓外環道成為彰化人的美食大道。

    彰化市外環商圈已成美食大道，老字號的富山日本料理從市區搬到金馬路。（記者劉曉欣攝）

    彰化市外環商圈已成美食大道，老字號的富山日本料理從市區搬到金馬路。（記者劉曉欣攝）

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