員林「黃金帝國」都更啟動 後方舊宿舍群納入

黃金帝國外觀。（記者顏宏駿攝）

2021/12/21 16:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於員林火車站前的「黃金帝國大樓」因為921大地震淪為危樓，加上產權複雜以致整合難度高，造成閒置荒廢，嚴重影響員林市區發展，因「高雄城中城大火」、「喬友大火」促使縣府積極面對更新難題，日前所有權人召開會議，287人中已有119人支持更新，業已超過半數，縣府啟動都市更新作業，值得注意的是這次更新計畫中把黃金帝國東側（後方）的舊公有宿舍群也納進來，成為解決黃金帝國複雜產權的一招活棋。

黃金帝國大樓地下4層、地上14樓，921地震後荒廢20多年，它位於員林的核心商圈，目前僅一樓有10多個小吃攤擺設。過去多位鎮長或市長對於員林市區的再造總免不了提到黃金帝國，可是關鍵問題在於它是由287個地主出資興建，時值台灣房地產的高峰，經921大地震後變得「一文不值」，公部門鼓勵地主「打掉重建」但談何容易，200多個地主各有想法，以致拖延至今。

高雄城中城大火、彰化喬友大樓大火讓黃金帝國的「更新」出現契機。10月8日多位地主在縣府舉行會議，至少有119位地主遞出贊成更新的意向書，此數已經過半，依法可以舉辦公辦都更。

縣府近日積極作業，優先公告黃金帝國東側的舊公有宿舍群為都更地區，整個都更規畫已經公開，並於12月29日下午2點30分於員林演藝廳辦理說明會，縣府希望關心地方發展人士蒞臨參加、提供意見。

對此，員林市公所表示，將會全力配合，對於未來的規畫，不預設立場。

議員曹嘉豪說，「再拖下去不是辦法」，員林市要再發展，黃金帝國要「打掉重練」，縣府提出都更包含舊宿舍群，他樂觀其成，畢竟這讓所有權人多了一份「利多」，也提昇接受更新的意願。

員林黃金帝國被稱為最有價值的廢墟。（照片由議員曹嘉豪提供）

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