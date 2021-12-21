花壇2000噸廢棄物狂燒172小時終熄滅 居民聞臭頭暈發火了

彰化花壇廢棄物火災終於熄滅，堆置面積超過500坪。（彰化縣政府提供）

2021/12/21 13:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉橋頭村2000噸廢棄物狂燒172小時終於熄滅了，但居民卻發火了，因為臭味讓人臭醒，整個人聞到頭暈想吐，只想問說「廢棄物何時運走？」；環保局長江培根表示，清運期限是明年1月底，原堆放廢棄物過高，已要求分堆、降低高度並加強灑水！

彰化縣消防局長施順仁表示，花壇鄉橋頭村水坑巷廢棄物大火從12月13日上午8時許接獲通報，已在12月20日下午4時許宣告火勢完全撲滅，總計出動消防車輛51車次、消防人員81人次，燃燒物以廢棄木材為大宗。

施順仁強調，廢棄物堆置面積超過500坪，堆置高度有3層樓高，總量約為2000噸，因為是木材深層火災，搶救過程的持續灑水只能把撲滅表面的火而已，但深層仍會持續悶燒，就必須靠著挖土機開挖才能降溫，才會費了172小時才撲滅，由於餘溫仍會有水蒸氣白煙，仍會持續派員巡邏警戒，一旦發現有復燃就可馬上處理。

但花壇居民已經連續幾天都不敢開門窗，就怕臭味讓人「凍未條」，原本以為廢棄物火災撲滅，一切就會好轉，沒想到，今天一早就被臭醒，聞到都會頭暈想吐，民眾痛不欲生。

有居民表示，因為廢棄物大多是廢棄木材，其中也有裝潢材料或是家具，都可能有浸防腐藥劑或是塑膠材質，造成連日大火雖然撲滅了，但惡臭仍在，尤其是隨著風向改變，受害的地區也跟著改變，造成三家春、芬園、彰化市都是臭味受害範圍。

江培根強調，清運期限是明年1月底，原堆放廢棄物過高，已要求分堆、降低高度並加強灑水；環保局稽查科長林三能表示，有接獲民眾通報臭味問題，因為今天是下雨天，無法進行檢測，將會持續追蹤，如有需要就會委外進行檢測。

彰化花壇2000噸廢棄物大火，狂燒172小時終熄滅了。（彰化縣政府提供）

彰化花壇廢棄物大火，堆置高度將近3層樓高，由於是深層木材起火，必須出動挖土機開挖才能有效滅火。（彰化縣政府提供）

彰化縣花壇廢棄物大火，臭味空污讓居民叫苦連天，縣長王惠美（圖左2）到場關心。（彰化縣政府提供）

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