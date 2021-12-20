台灣民俗村變工業區？ 環團︰灰面鵟鷹、紫斑蝶過境重要林地

彰化縣環保局在旁聽室同步播放審查會的直播。（記者劉曉欣攝）

2021/12/20 20:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉的台灣民俗村原址超過一半的面績將由財團開發為「惠來產業園區」，環保局今天召開環境影響說明會審查會，縣議員李成濟、黃盛祿與彰化縣環保聯盟都強力反對，認為這是灰面鵟鷹與紫斑蝶過境重要林地，不應開發為工業區，審查會也要求開發單位補充相關資料！

李成濟表示，想想當年台灣民俗村的盛況，就知道彰化的觀光是可以發展起來的，既然這是台灣面積最大遊憩用地，就應該保留來發展觀光，而不是在林地開發工廠，為地方帶來污染。

環團也強調，台灣民俗村原址是灰面鵟鷹與紫斑蝶過境重要林地，不應該為了開發工業區，而犧牲生態，如果業者有設廠需求，彰化縣還有很多閒置的工業區可以進駐，而不是把遊憩用地拿來蓋工廠。

爭取民進黨提名的縣議員擬參選人楊子賢表示，原本以為登記發言可以進入審查室，結果只能進入旁聽室，每位發言的人必須等待叫號才能進去發言，好像是上法院當證人一樣，讓人質疑縣府說要的公開面對，卻只是把關心的民眾「隔離」在旁聽室。

環保局長江培根強調，因為是防疫期間，為避免室內空間過於密集，加上今天的是審查會議，不是公聽會，所以，特別安排旁聽室讓關心與登記發言的民眾可以觀看審查會的全程直播，審查會也要求開發單位就生態調查、土石流潛勢等問題要求補充資料。

登記發言與關心的民眾只能在旁聽室觀看審查會直播。（記者劉曉欣攝）

反對把台灣民俗村變成工業區的人士，在審查會之前強調「守護聖山，拒絕破壞」。（彰化縣環保聯盟提供）

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