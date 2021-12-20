每逢假日必塞！國1彰化－員林段改善 工程提前12/22完工

彰化至員林段交通工程改善工程改善後照片，南北雙向均為3+1輔助車道。（高公局提供）

2021/12/20 19:44

〔記者陳心瑜／台北報導〕國道1號207K埔鹽系統交流道一帶每逢假日必塞，高速公路局改善198K彰化交流道至211K員林交流道路段，原預計明年農曆春節前夕完工，今天宣布將於12月22日提前完工通車；改善後可提高約20%道路服務容量，預計尖峰時段可提升至少50%行車速率，改善服務水準。

高公局表示，國道1號彰化至員林段交通改善工程，除利用路幅調整車道寬度及車道數外，並針對路幅不足部分予以拓寬，同時將沿線3處橋下空間路幅不足之跨越橋進行改建，將原本3車道調整為3車道+1輔助車道；其中，新增之輔助車道提供所有車種通行，除可續行通過埔鹽系統交流道路段，並在南向員林交流道及北向彰化交流道路段直接銜接出口匝道。

高公局表示，該交通改善工程今年5月27日開工，原訂明年1月27日完工，經日夜積極施工，將提前於12月22日完工通車。

高公局提醒，彰化至員林道路路幅已全部作為車輛運行使用，外側路肩寬縮減為0.5公尺，車輛如故障時請利用沿線8處避車彎停放，或儘量停靠路邊並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，提醒後方車輛注意，以確保行車安全。

高公局預估，明年元旦連假期間，國1埔鹽系統交流道銜接台76線交通量大，尖峰流量南、北方向進入國道1號高達約1100輛次，其中南向入口尖峰每小時約達900輛，該路段交通改善工程係在不增加用地前提下，採縮減車道及路肩寬度方式增加1輔助車道，因此道路容量由5280輛次／小時增加為6400輛次／小時，對連續假期瞬間大量湧入國道車潮，還是要呼籲用路人民眾配合元旦連假匝道儀控或封閉等疏運措施。

明年元旦連續假期國道匝道封閉措施。（高公局提供）

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