黑心水商抽廢豬舍地下水充山泉水賣 3年賺681萬gg了

巫姓加水站業者抽取地下水冒充山泉水販售，3年內不法獲利681萬元。彰化地院依違反食安法判刑10月徒刑，沒收不法所得549萬元，得緩刑3年。（民眾提供）

2021/12/20 17:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕真噁！彰化縣統清企業社負責人巫旭生，利用在家後方廢棄豬舍舊水井抽取地下水，再冒充山泉水至彰化縣內29處貼有「埔里甘淨泉水」的加水站販售，3年內來共賣出1萬2100公噸水，不法獲利約681萬元，案經彰化地檢署偵辦，依違反食品安全衛生管理法等罪起訴。全案近日審結，巫男被判處10月徒刑，沒收違法所得549萬元，不過巫男已與被騙消費者達成調解，另得緩刑3年。

根據檢方起訴內容，巫旭生（56歲）從1999年經營加水站，每月支付4000元給南投埔里桃米泉商行，購買引至烏溪水系的地面湧水作為原水，巫男每次前往載取原水，再經淨水設備處理才載運至各加水站，並以每20公升10元的價格販售。

不過2018年12月，巫男在溪湖設立統清企業社後就無暇至南投載水，改以利用馬達及管線等設備，在溪湖住家旁鐵皮屋與廢棄豬舍（未取得水權狀）的舊水井汲取地下水，經淨水處理後再運到經營的29處加水站販賣，3年內獲利554萬多元。

另外巫男也以5公噸500元、每10公噸900價格販售給不知情的施男、陳男，分別獲利15萬與110萬元，共不法獲利681萬多元，案經檢舉，彰化地檢署今年7月將巫男提起公訴，而巫男於準備程序期間坦承犯罪，並與林姓、陳姓、施姓消費者達成賠償，彰化地院改以簡易判決處刑。

法官審理認為，巫男為圖私利，虛偽標記假冒合格水源販賣，對公眾飲食造成潛在風險，審酌巫男已與告訴人達成調解，並賠償損害完畢，因此量處以上刑期，緩刑3年期間得提供120小時義務勞務，另宣告沒收犯罪所得549萬元。

不過判決一出，有民眾質疑法院又輕縱違反食安犯，表示「不知喝多少髒水」、「沒生病就沒事？「大賺黑心錢竟然只判10月還可緩刑」等語。彰化地檢署指出，尊重判決，惟沒收不法所得期限仍有疑義，刑期亦不符社會期待，待收到判決書將與偵辦檢察官研議再提上訴。

彰化巫姓男子將抽取地下水過濾後，再以水車載送運至29處貼有「埔里甘淨泉水」的加水站販售。（彰化地檢署提供）

巫姓男子在住家後方廢棄豬舍下方私鑿水井抽取地下水，汲取後再偽冒埔里泉水對外販售。（彰化地檢署提供）

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