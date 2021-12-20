恐怖起床氣！國中生不想上學竟縱火燒房子 爸媽遭嗆傷送醫

彰化縣田中鎮發生民宅火警，消防員在房屋外圍架設鋁梯，從三樓救出女屋主。（記者陳冠備翻攝）

2021/12/20 12:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮今（20）日早上7點多發生一起住宅火警事件，一棟位在七賢街透天厝突然竄出濃濃黑煙，有民眾發現趕緊報警，消防員到場後及時救出受困屋內的一對夫婦，兩人均有吸入性嗆傷，無生命危險，不過令人感到意外的是，起火原因竟是媽媽要叫讀國中的孩子起床上學，但孩子疑似發脾氣，竟在家客廳縱火，後來還跑派出所自首。對此警方表示有接到報案，但詳細起火原因仍待釐清。

彰化縣消防局表示，20日上午7點41分接獲報案，立即派遣田中、北斗、員林、等9分隊23部各式消防水車，及出動50多名警義消前往搶救，到場發現一棟三層樓透天厝不斷不斷冒出黑煙，並有人員受困，立即架設鋁梯，從1樓登上2樓再攀上3樓進入屋內，在3樓救出楊姓女屋主，另黃姓男屋主逃上頂樓後再翻牆借道鄰居家下樓，初步判斷2人均遭濃煙嗆傷，經送醫後暫無大礙。

該火警在8時13分撲滅，但一樓客廳已經燒得面目全非。據了解，發生火警不久，黃姓屋主就讀國中的兒子自行到派出所，跟警方表示他不想上學，因此在自家客廳放火燒棉被，結果不慎引起火災等語。

彰化縣消防局第二大隊表示，女屋主被救出時還嚷著說「兒子在二樓」，但搜救時沒看到人，不過當地警方表示有接獲黃姓國中生自首放火，不過火警發生確切原因，仍有待火場鑑識人員進一步調查釐清。

女屋主脫困後一度稱二樓還有兒子，要消防員趕快搶救。（記者陳冠備翻攝）

黃姓屋主脫困後一度缺氧，趕緊戴上呼吸面罩喘息。（翻攝畫面）

民宅客廳被燒得面目全非。（記者陳冠備翻攝）

彰化田中民宅一早發生火警，彰化消防局出動大批人員搶往搶救。（記者陳冠備翻攝）

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