彰化喬友大樓終於要拆了！ 1個月內自拆擬興建辦公大樓

彰化市地標的「喬友大樓」在今年釀成4死21傷悲劇後，終於確定要拆了！（資料照，記者劉曉欣攝）

2021/12/20 12:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市地標的「喬友大樓」在今年釀成4死21傷悲劇後，終於確定要拆了！彰化縣長王惠美表示，委請彰化縣建築師公會鑑定結果已判定是危樓，已通知在1個月內自行拆除，不然就代為拆除再進行追償，也會輔導業者進行都市更新；擁有「喬友」3分之1產權的蔡進峰表示，未來計畫興建辦公大樓為目標！

彰化市喬友大樓為15層大樓，啟用28年來發生過4次火災，一度曾是彰化火車站前最閃亮的大樓，卻因為今年6月30日發生的惡火，當時喬友大樓裡的「百香果」商旅轉為防疫旅館，讓這場惡火成為彰化之痛。

王惠美今天表示，因為經過第三方公正專業單位的鑑定之後，喬友大樓確定需要補強或是拆除，特別是在鋼筋或是混凝土強度不夠，為了公共安全起見，縣府已經通知1個月內自行拆除，不然就代為執行，也會輔導業者來做都市更新。

原本在喬友大樓 經營「百香果」商旅負責人蔡進峰，擁有整棟大樓3分之1產權；蔡進峰強調，如果進行大樓結構補強的話，要花5000萬元，如果拆除要花2000萬元，相關業者實在無力進行補強，願意配合政府拆除進行都更，原則上未來以興建辦公大樓為方向，讓大樓的用途能夠單純化，也符合鐵路高架化之後，火車站商圈的辦公大樓需求。

由於高雄城中城大樓在發生惡火後已展開拆除作業，有民眾認為彰化縣政府的腳步慢半拍，從火災原因報告、相關人員懲處到確定危樓拆除，全部都落後於高雄市；對此，王惠美強調，這是兩件不一樣的事情，因為喬友大樓必須由第三方專業單位來鑑定結構安全，在鑑定報告一出爐就通知業者限期拆除了。

縣府強調，為輔導喬友大樓在拆除後進行重建，依都市更新條例規定，將該地區同步公告為迅行劃定更新地區，也會輔導地主成立都市更新會，讓喬友大樓拆除後重生，擦亮彰化火車站商圈。

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