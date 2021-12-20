為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化喬友大樓終於要拆了！ 1個月內自拆擬興建辦公大樓

    彰化市地標的「喬友大樓」在今年釀成4死21傷悲劇後，終於確定要拆了！（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市地標的「喬友大樓」在今年釀成4死21傷悲劇後，終於確定要拆了！（資料照，記者劉曉欣攝）

    2021/12/20 12:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市地標的「喬友大樓」在今年釀成4死21傷悲劇後，終於確定要拆了！彰化縣長王惠美表示，委請彰化縣建築師公會鑑定結果已判定是危樓，已通知在1個月內自行拆除，不然就代為拆除再進行追償，也會輔導業者進行都市更新；擁有「喬友」3分之1產權的蔡進峰表示，未來計畫興建辦公大樓為目標！

    彰化市喬友大樓為15層大樓，啟用28年來發生過4次火災，一度曾是彰化火車站前最閃亮的大樓，卻因為今年6月30日發生的惡火，當時喬友大樓裡的「百香果」商旅轉為防疫旅館，讓這場惡火成為彰化之痛。

    王惠美今天表示，因為經過第三方公正專業單位的鑑定之後，喬友大樓確定需要補強或是拆除，特別是在鋼筋或是混凝土強度不夠，為了公共安全起見，縣府已經通知1個月內自行拆除，不然就代為執行，也會輔導業者來做都市更新。

    原本在喬友大樓 經營「百香果」商旅負責人蔡進峰，擁有整棟大樓3分之1產權；蔡進峰強調，如果進行大樓結構補強的話，要花5000萬元，如果拆除要花2000萬元，相關業者實在無力進行補強，願意配合政府拆除進行都更，原則上未來以興建辦公大樓為方向，讓大樓的用途能夠單純化，也符合鐵路高架化之後，火車站商圈的辦公大樓需求。

    由於高雄城中城大樓在發生惡火後已展開拆除作業，有民眾認為彰化縣政府的腳步慢半拍，從火災原因報告、相關人員懲處到確定危樓拆除，全部都落後於高雄市；對此，王惠美強調，這是兩件不一樣的事情，因為喬友大樓必須由第三方專業單位來鑑定結構安全，在鑑定報告一出爐就通知業者限期拆除了。

    縣府強調，為輔導喬友大樓在拆除後進行重建，依都市更新條例規定，將該地區同步公告為迅行劃定更新地區，也會輔導地主成立都市更新會，讓喬友大樓拆除後重生，擦亮彰化火車站商圈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》離奇！ 彰縣消防局長甫上任 420萬消防車交車1天就撞車
    2021/12/15 17:48

    獨家》離奇！ 彰縣消防局長甫上任 420萬消防車交車1天就撞車
    彰縣議會史第一案！ 防喬友悲劇重演 議員自提公寓管理自治條例
    2021/12/06 15:53

    彰縣議會史第一案！ 防喬友悲劇重演 議員自提公寓管理自治條例

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    火災叫住客回房 防疫旅館老闆起訴
    2021/12/04 05:30

    火災叫住客回房 防疫旅館老闆起訴
    喬友大樓4死21傷今過失致死起訴 蔡進峰：消防員殉職也算我頭上？
    2021/12/03 21:02

    喬友大樓4死21傷今過失致死起訴 蔡進峰：消防員殉職也算我頭上？

    2021 USR ONLINE EXPO 將落幕 網站留言抽豐富大獎
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播