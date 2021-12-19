彰化「竹塘飄香米」疫情下爆紅 契作9年增加25倍

竹塘鄉農會近年推廣種植竹塘飄香米（台中194號米），去年因疫情爆紅，提早3月完售，今年契作面積已增加至50公頃，是9年前的25倍。（記者陳冠備攝）

2021/12/19 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉盛產稻作，為此竹塘鄉農會近年開始推廣種植台中194號米，提供國人新選擇，而受疫情影響，國人在家用餐比率大增，買米民眾增多，其中台中194號米兩期稻作竟然提早銷售一空，讓「竹塘飄香米」不脛而走，因此吸引不少農民加入契作，從去年30公頃增加至今年的50公頃。竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，9年前試種契作只有2公頃，如今已經增加25倍。

竹塘鄉因緊鄰濁水溪畔，生產稻米品質極佳，已連續11年蟬聯全國十大經典好米及各地名米冠軍，竹塘鄉不甘於此，5年前與農改場合作種植台中194號米，在得天獨厚的環境種植下，吃來帶有特殊芋頭香氣，深受好評，尤其去年一期稻採收，竟提早3個月於4月份就賣完，創下最快「完售」記錄，今年一、二期稻作預計產量200公噸，竹塘鄉農會表示，近8成已預購跟完售。

為慶祝今年農作豐收，竹塘鄉農會今日舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，並發表以台中194號米研發而出的「米蛋糕捲」，另外也以竹塘米製作米饅頭、米乳酪、米冰棒、甜鹹湯圓等七種美食免費提供品嚐，吸引近千名鄉親到場，彰化縣長王惠美、竹塘鄉長蔡碩任、竹塘鄉農會總幹事詹光信等人與會，一起用行動為竹塘米加油。

希望能找回更多吃米的人！詹光信表示，國人年食米量44.1公斤，只剩20年前的一半，為了找回逐漸流失的米食人口，提升國人食米量，竹塘鄉農會除了推廣、輔導農民種植好米，近年也不斷研發各式創意米食品，期盼把在地食材好滋味傳遞給消費者，並讓外界看見竹塘米的更多可能。

對此王惠美讚譽有加表示，竹塘農會積極推動業務轉型，打響「竹塘米」的名號，讓米食有更多的創新與可能，吸引國人多吃一口飯，多吃一口「竹塘米」，如此就能增加農友生產收益，甚至吸引更多青農留鄉、返鄉加入農業生產的行列，提升農村經濟發展與農會永續經營的願景。

竹塘鄉農會舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，彰化縣長王惠美（右5）等人與會，一起用行動為竹塘米加油。（記者陳冠備攝）

竹塘鄉農會以台中194號米研發而出的「米蛋糕捲」，一推出就深受消費者青睞。（記者陳冠備攝）

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