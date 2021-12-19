4公投藍營完敗 柯文哲：國民黨自己伸頭讓人家砍

針對公投結果，台北市長柯文哲表示，公投題目是應該討論的，不要老是有政黨對決的意識形態。（記者陳冠備攝）

2021/12/19 17:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕四大公投結果出爐，不同意票均大於同意票，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今午南下彰化，接受媒體訪問時說，是國民黨自己伸頭讓人家砍，公投題目是應該討論的，不要老是有政黨對決的意識形態，而且這次公投投票率沒有很高，投完票問題沒有解決還是沒用。

柯文哲今（19）日下午2點20分南下彰化參加「快樂天堂基金會」為弱勢家庭舉辦的寒冬圍爐「千人饗宴」活動記者會，他對於疫情當下地方社會大眾仍努力籌錢推動公益的精神感到肯定，由於善款仍有150萬元缺口，他在現場也特別呼籲大家「一起來幫忙」！

針對這次公投結果，有媒體提問4大公投北部同意多、南部同意少，好像一個台灣兩個不同意識，但實際上北市4案都是同意大於不同意，這是不是代表黃珊珊2022參選台北市長無望？對此柯文哲說，距離市長選舉還有一年，每人都要按照其步驟去努力，不要老是想到用藍綠對決，而且每個人的意識不可能都一樣。

媒體問，這次公投是否被操作成藍綠對決？柯文哲笑說，這是「國民黨自己伸頭讓人家砍」，他說，不要老是有政黨對決的意識形態，公投題目是應該討論的，包括核電、藻礁等，台灣能源政策、產業政策，都是很嚴肅的問題，比如說，若核四不蓋了、核電要停，那電力缺口要如何補上？再生能源2025要達到20%，有那麼容易嗎？，所以不要講空話，而是要如何解決問題，不要投完票問題還是沒有解決。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲到彰化，參加快樂天堂基金會為弱勢家庭舉辦的寒冬圍爐「千人饗宴」活動記者會。（記者陳冠備攝）

柯文哲參加公益記者會受到媒體包圍，針對公投結果表示，這次公投投票率沒有很高，投完票問題沒有解決還是沒用。（記者陳冠備攝）

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