歷年最大筆！彰警1.3億採購巡邏車 首見進口車

彰化縣警局今年首度出現市價上百萬元的全新進口CAMRY2500CC轎車，作為基層巡邏車，數量多達35輛，堪稱大手筆。（記者湯世名攝）

2021/10/19 13:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局汰換老舊警車，獲中央與縣府共編列1億3410萬元，購買嶄新警用汽車134輛、機車246輛，金額創下歷年來新高，今天授車典禮中，首度出現市價高達上百萬元的全新進口CAMRY2500CC轎車，數量多達35輛，堪稱大手筆。縣警局後勤科長蕭啟東指出，這種等級的警用轎車，過去都是作為前導車或長官座車，作為基層警用巡邏車還是頭一回。

授車典禮由縣長王惠美主持，警察局長吳坤旭率副局長、分局長與交通隊長林世明等幹部陪同校閱。這波採購的警用車輛，由中央撥款8775萬元，彰化縣政府編列4635萬元，總計1億3410萬元，創下彰化縣警局採購警用車輛歷年來最高紀錄。

王惠美表示，這次汰換老舊警用車輛，將現有巡邏車逾齡比由51.53%，降至21.74%，偵防車逾齡比由33.64%降至14.55%。

今天授車典禮中的警用車輛，其中有35輛CAMRY 2500CC進口汽油版車款。縣警局後勤科長蕭啟東表示，過去縣警局採購相關品牌車輛作為警用巡邏車，絕大部分是1800CC或2000CC國產轎車、休旅車，且市價幾乎都在百萬元以下，這次則是首度出現2500CC且市價高達上百萬元的進口車輛，用來作為基層警用巡邏車，堪稱大手筆。

此外，逐年持續編列經費整建警察廳舍，包含現在已經啟用的彰化分局大埔派出所、即將落成的莿桐派出所、規劃中的北斗分局田尾分駐所、納入「彰化縣綜合服務行政大樓」規劃案的鹿港分局福興分駐所、納入「埔鹽鄉綜合行政大樓」規劃案的溪湖分局埔鹽分駐所，員林分局南區派出所也在進行土地的取得及後續規劃興建的相關程序。

警察局長吳坤旭表示，本次授車典禮採購的警用車輛，是由各單位依其勤務及轄區特性，選擇合適性能車種後再辦理採購，除車輛性能有所改善，更能提升員警執勤能力。

彰化縣警局今年首度出現市價上百萬元的全新進口CAMRY2500CC轎車，作為基層巡邏車。（記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉行警車授車儀式，由縣長王惠美（中）與警察局長吳坤旭（左2）主持。（記者湯世名攝）

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