驚！右腳踩豬內臟 慘被捲絞肉機鮮血狂噴

莊翁在絞肉機上以右腳踩踏豬內臟突被絆倒，整隻右腳捲入絞肉機洞內，眾人費力搶救，景象駭人。 （消防局提供）

2021/10/19 11:03

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣芬園鄉1名68歲莊姓老翁，今天在私人魚塭的絞肉機上以右腳踩踏豬內臟時，不料被絆倒整肢穿著雨鞋的右腳被捲入絞肉機內，當場鮮血狂噴，所幸緊急關閉電源，由消防人員將其右腳掌拔出送醫急救，右腳多處開放性骨折，尤其腳掌及指頭也有多處骨折，已緊急開刀。消防人員說，所幸老翁有穿著雨鞋，否則後果不堪設想。

這起意外發生在今天上午7時許，莊姓老翁在這處私人魚塭穿著長筒雨鞋，正在忙著將豬肉內臟踩踏入絞肉機內絞成碎肉，準備要當飼料餵食魚群，不料卻在踩踏豬內臟時，不慎絆倒，右腳踩進絞肉機洞內，動彈不得，當場痛得大叫，所幸絞肉機的電源趕緊關閉，未把災害擴大。

芬園消防分隊據報派員趕往現場，將莊姓老翁的右腳從絞肉機內拉出，鮮血狂噴，地面上血跡斑斑，其右腳穿著的雨鞋都被絞爛，消防人員小心翼翼把雨鞋脫掉，緊急包紮後火速送醫急救，醫院發現其右腳有多處開放性骨折，尤其腳掌及指頭也有多處骨折，目前正在手術房緊急開刀。消防人員說，所幸老翁當時作業期間有穿雨鞋，有稍微遮擋住絞肉機的力道，否則若是打赤腳被捲入絞肉機內，恐怕整隻腳會被絞爛。

莊翁右腳踩踏豬內臟突被絆倒整隻右腳被捲入絞肉機內，消防人員拔出時鮮血狂噴，景象駭人。 （消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法