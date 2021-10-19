為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    驚！右腳踩豬內臟 慘被捲絞肉機鮮血狂噴

    莊翁在絞肉機上以右腳踩踏豬內臟突被絆倒，整隻右腳捲入絞肉機洞內，眾人費力搶救，景象駭人。 （消防局提供）

    莊翁在絞肉機上以右腳踩踏豬內臟突被絆倒，整隻右腳捲入絞肉機洞內，眾人費力搶救，景象駭人。 （消防局提供）

    2021/10/19 11:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣芬園鄉1名68歲莊姓老翁，今天在私人魚塭的絞肉機上以右腳踩踏豬內臟時，不料被絆倒整肢穿著雨鞋的右腳被捲入絞肉機內，當場鮮血狂噴，所幸緊急關閉電源，由消防人員將其右腳掌拔出送醫急救，右腳多處開放性骨折，尤其腳掌及指頭也有多處骨折，已緊急開刀。消防人員說，所幸老翁有穿著雨鞋，否則後果不堪設想。

    這起意外發生在今天上午7時許，莊姓老翁在這處私人魚塭穿著長筒雨鞋，正在忙著將豬肉內臟踩踏入絞肉機內絞成碎肉，準備要當飼料餵食魚群，不料卻在踩踏豬內臟時，不慎絆倒，右腳踩進絞肉機洞內，動彈不得，當場痛得大叫，所幸絞肉機的電源趕緊關閉，未把災害擴大。

    芬園消防分隊據報派員趕往現場，將莊姓老翁的右腳從絞肉機內拉出，鮮血狂噴，地面上血跡斑斑，其右腳穿著的雨鞋都被絞爛，消防人員小心翼翼把雨鞋脫掉，緊急包紮後火速送醫急救，醫院發現其右腳有多處開放性骨折，尤其腳掌及指頭也有多處骨折，目前正在手術房緊急開刀。消防人員說，所幸老翁當時作業期間有穿雨鞋，有稍微遮擋住絞肉機的力道，否則若是打赤腳被捲入絞肉機內，恐怕整隻腳會被絞爛。

    莊翁右腳踩踏豬內臟突被絆倒整隻右腳被捲入絞肉機內，消防人員拔出時鮮血狂噴，景象駭人。 （消防局提供）

    莊翁右腳踩踏豬內臟突被絆倒整隻右腳被捲入絞肉機內，消防人員拔出時鮮血狂噴，景象駭人。 （消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚇！絞肉不慎遭捲入 食品加工廠女員工手臂骨肉牽絲
    2019/05/11 19:39

    嚇！絞肉不慎遭捲入 食品加工廠女員工手臂骨肉牽絲
    女子不知自己成小三 慘遭情人分屍絞碎沖馬桶
    2018/08/07 22:41

    女子不知自己成小三 慘遭情人分屍絞碎沖馬桶
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播