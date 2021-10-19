貓羅溪畔拍攝水牛群 意外發現上百公尺長的廢棄物

有民眾發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，綿延上百公尺長。 （民眾提供）

2021/10/19 08:58

〔記者湯世名／彰化報導〕追兇！最近有民眾到彰化、台中交界處貓羅溪看水牛群渡河時，意外發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，綿延上百公尺長。民眾指出，這條堤岸道路應無裝設監視器，且因位處三不管地帶，因此才有不明人士利用晚間載廢棄物來此丟棄，且還愈丟愈多，實在太誇張。

這名民眾指出，彰化、台中與南投交界的貓羅溪有大量水牛群棲息，因此成為攝影人士拍攝生態之美的好去處，最近他行經貓羅溪堤防慶光路接近鐵橋處路段時，赫然發現路旁被丟棄大量廢棄物，沿路檢視不僅有一般大包小包的垃圾，還有寶特瓶、保麗龍、水泥塊、紙箱、衣服、紙板、木頭等裝潢廢棄物，綿延長達上百公尺之遠，數量相當驚人。

民眾說，這條堤岸道路沿線幾乎沒有住家，應該是屬於三不管地帶，因此都沒人處理，加上沒有監視器，不肖人士才把廢棄物載來這裡大丟特丟，實在是非常可惡，有時候他還在清晨前往勘查時，發現竟然有新的廢棄物，研判不肖人士利用夜間前來丟棄，嚴重破壞當地環境生態，希望地方政府機關或警察單位能加強巡邏或裝設監視器，把不肖人士給揪出，並遏阻不肖人士繼續亂丟廢棄物。

有民眾發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，綿延上百公尺長。 （民眾提供）

有民眾發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，直呼太離譜。 （民眾提供）

有民眾發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，綿延上百公尺長，痛批破壞環境生態。 （民眾提供）

有民眾發現中彰交界貓羅溪堤防道路遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，綿延上百公尺長，痛批破壞環境生態。 （民眾提供）

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