選戰提前開打？魏明谷說明會跨入北彰化 邱建富年底前辦300場

前彰化市長邱建富（圖立者左二）預計今年將辦300場下鄉說明會，聆聽基層的聲音。（邱建富提供）

2021/10/18 23:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長初選提前開打？前縣長魏明谷說明會跨入北彰化，接連搶進和美、伸港，預計2個月內將辦100場；前彰化市長邱建富則強調，他已在全縣辦了100場說明會，到今年底將辦200場為目標！

邱建富表示，他從疫情趨緩才開始舉辦說明會，也就是從8月15日迄今，在全縣各地已辦理100場了，到場人數都符合防疫規定，除了進行防疫宣導，也要為年底的公投案為民眾說明，身為民進黨全國各縣市主委聯誼會召集人的他，也要呼籲大家支持台中市立委陳柏惟，就要站出來反對罷免！

邱建富強調，他預計到年底還要再辦200場說明會，也就是今年他將舉辦300場，希望藉由全縣走透透，小型的說明會方，能夠傾聽更基層的聲音，跟民意站在一起。

魏明谷以往都在南彰化走動，近來開始攻入北彰化，先是在和美鎮舉辦說明會，接著又在伸港鄉辦說明會，他強調，他主要是說明年底的公投案，也接受民眾陳情，聽聽民眾的意見與訴求，民之所趨，就是他爭取縣長提名最好的政見基礎。

魏明谷表示，因為他曾擔任過立委與縣長，擁有全縣的知名度，雖然說明會的舉辦時程看起來比較慢，但他對自己信心，在各地辦說明會的同時，也見見各地的老朋友，他在年底前將辦100場說明會，展現他爭取提名的決心。

前彰化縣長魏明谷（圖右）跨入北彰化，接連在和美、伸港舉辦說明會，與民意站在一起。（魏明谷提供）

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