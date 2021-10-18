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    喊20多年終於等到了！ 彰化鐵路高架化國發會點頭過關

    總經費399億元的彰化市鐵路高架化工程開發案，今晚通過國發會審查。（縣府提供）

    總經費399億元的彰化市鐵路高架化工程開發案，今晚通過國發會審查。（縣府提供）

    2021/10/18 21:47

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人喊了20多年，歷經3屆彰化縣長的彰化市鐵路高架化重大建設，國家發展委員會（簡稱「國發會」）今召開委員會進行審查，總經費399億元不變下，縣府修正財務，增加地方負擔經費，提高自償率達到7.01%，中央和地方各讓一步，可行性評估報告今晚終通過國發會審查，行政院長蘇貞昌近期將親自到場會勘，宣布彰化縣建設起飛的大利多。

    彰化市鐵路高架化工程，從2軌建設改為原線高架4軌佈設方式規劃，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，沿途消除4座現有陸橋、4處平交道、4處車行地下道，以及2座人行天橋，新設金馬及中央2座通勤新車站，原2軌經費約299億元，改為4軌後增加100億多元，為399億多元，原本中央負擔約310億多元，縣府負擔約89億多元，原自償率約3.03%，國發會委員多次以不符合開發效益，地方自償率太低，多次要求重新修正檢討。

    工務處長林漢斌指出，鐵路高架化後一定會帶動土地效益，在縣長王惠美指示下，縣府把高架化後騰空土地重新整合，劃分成鐵道文化園區、車站專用區和商業區，再透過都市計畫變更地目，地主台鐵獲益也會回饋一定比例的土地給縣府，原鐵路用地變更為商業區後容積率大幅提高，縣府有了土地回饋的財源收益，開發自償率提高為1倍達到7.01%，自償率一提高，地方負擔經費相對跟著拉高，縣府負擔102億元，中央負擔297億元，促成4軌開發總經費399億元。

    交通部次長祈文中表示，鐵路高架化可以新增車站變成一個主要的運輸走廊，高架後騰空的土地透過都市縫合可以增強土地使用的強度，再加上機檢段往南延伸，周圍的土地全部重新翻轉，一定可以給彰化市帶來新的風貌。

    縣長王惠美說，「建設不分藍綠」，中央與地方一起合作促成這樁美事，她很感謝交通部和國發會的長官，鼎力支持彰化大建設，讓這次可行性評估順利通過。

    王惠美強調，彰化是山海線的交接點，相對地，對於鐵路的營運也是非常重要，從過去的2軌到現在的4軌，地方配合中央政策，未來鐵路高架化後，能夠讓市區縫合，彰化市也會有更寬廣的發展方向，彰化縣即將邁入建縣300年，期許未來能再締造另一個嶄新的300年。

    彰化市鐵路高架化工程建設從2011年9月開始辦理第1階段的可行性研究報告，至今已滿11年，今晚國發會點頭同意後，行政院公文核定，很快即可進入第2階段由中央辦理綜合規劃、環境影響評估階段，最後進入第3階段工程招標發包，鐵路高架化指日可待！

    彰化鐵路高架化後，新增中央車站。（縣府提供）

    彰化鐵路高架化後，新增中央車站。（縣府提供）

    彰化鐵路高架化後新增金馬車站，未來會是高鐵、捷運雙鐵共構。（縣府提供）

    彰化鐵路高架化後新增金馬車站，未來會是高鐵、捷運雙鐵共構。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美參加國發會審查彰化市鐵路高架化審查會議，報告開發內容，提高自償率到7.01%，增加縣府負擔102億元，總經費399億元不變，中央和地方各退一步，促成這樁美事。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美參加國發會審查彰化市鐵路高架化審查會議，報告開發內容，提高自償率到7.01%，增加縣府負擔102億元，總經費399億元不變，中央和地方各退一步，促成這樁美事。（縣府提供）

    建設不分藍綠，國發會今晚通過審查彰化市鐵路高架化可行性評估報告，行政院公文核定後，很快就可進入第2階段綜合規劃和環評。（縣府提供）

    建設不分藍綠，國發會今晚通過審查彰化市鐵路高架化可行性評估報告，行政院公文核定後，很快就可進入第2階段綜合規劃和環評。（縣府提供）

    國發會今晚審查通過彰化市鐵路高架化可行性評估，宣告彰化人喊了20多年的大建設，終於能進入實質開發。（縣府提供）

    國發會今晚審查通過彰化市鐵路高架化可行性評估，宣告彰化人喊了20多年的大建設，終於能進入實質開發。（縣府提供）

    彰化市鐵路高架化工程4軌佈設，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，總工程經費399億元，中央負擔297億元，縣府自籌102億元。（縣府提供）

    彰化市鐵路高架化工程4軌佈設，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，總工程經費399億元，中央負擔297億元，縣府自籌102億元。（縣府提供）

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