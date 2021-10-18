古蹟芬園舊公所以舊修舊 噴出4500萬修復經費最快2022年底完工

日治時期老建築「芬園庄役場」，曾是芬園舊公所的辦公廳舍。（鄉公所提供）

2021/10/18 20:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕曾是芬園鄉舊公所辦公廳舍的縣定古蹟「芬園庄役場」，鄉公所朝以舊修舊的修復方式，塑造成在地人的大客廳，修復工程近期將上網招標，力拚明年動工，趕在2022年底或2023年完工，原汁原味再現鄉民回憶認同的文化資產。

修復工程重點在屋頂、天花板、外部景觀和門窗等，屋頂年久失修，為保留原貌更須兼顧防水、結構安全性，耗費經費最多，文化部要求鄉公所要在今年11月30日前完成上網發包。

公所規劃，施工期間未變更設計的前提下工程期1年，未來完工後，1樓大空間規劃成鄉民活動中心、展示空間，部分委外經營，引進文創產業，吸引民眾和遊客參觀，賦予老建物新生命。

鄉長林世明指出，「芬園庄役場」老建築，是日治時期日本政府實施「州廳郡市街庄」地方行政制度的見證，有其歷史演變和文化保存價值，總工程經費4500萬元，中央文化部補助3600萬元、縣府文化局補助450萬元經費都已核定下來，公所負擔450萬元經費已向代表會提出墊付提案，等鄉代會通過後，近期就能上網發包。

林世明說，芬園舊公所是在地人共同回憶的老建築，也是芬園中心的地標，公所很希望能夠儘快修復舊公所，讓它以重新塑造後的風采面貌，修復活化後成為芬園的驕傲！

縣定古蹟芬園舊公所朝以舊修舊方式恢復原貌，修復經費4500萬元。（鄉公所提供）

芬園舊公所老建物的修復工程重點在屋頂、天花板、外部景觀和門窗等，修復後塑造成在地人的客廳，賦予老建築新生命。（鄉公所提供）

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