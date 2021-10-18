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    夜來香香氣有毒？ 田尾農會特選無毒「晚香玉筍」 不只聞還能吃

    田尾鄉農會推廣食農教育課程，特別選中無毒夜來香「晚香玉筍」，不只能聞還能食用。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉農會推廣食農教育課程，特別選中無毒夜來香「晚香玉筍」，不只能聞還能食用。（記者陳冠備攝）

    2021/10/18 20:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕夜來香每到夜晚就芬芳，但坊間流傳夜來香香味有毒，對人體健康不利，田尾鄉農會推廣食農教育課程，特別選中無毒夜來香「晚香玉筍」，不只能聞還能食用，今日邀請青農呂明宇教導南鎮國小學童種植，並如何辨別有毒與無毒夜來香種類，讓學童們學到課本沒有的知識，也進一步了解田尾特色產業。

    呂明宇表示，一般常見行道樹、花圃的的夜來香稱夜香木或夜香樹，屬於茄科夜香樹屬的多年生灌木，喜愛在夜晚開出白色花苞，且花氣香濃，但傳言這香氣有毒，其實夜香木晚間開花是要吸引飛蛾受粉，所以釋放濃濃花香吸引，對人類而言長時間聞湊這香氣，容易有頭暈、胸悶等症狀。

    呂明宇說，晚香玉筍屬龍舌蘭科晚香玉屬，常與夜香木並為最常提起的夜來香種類，但晚香玉筍為花卉，一般做為切花用，因香味撲鼻，猶如濃郁香水，常被玉蘭花農做為冬季替代品，花香可達一週，但也因為太香，對花香過敏或是心臟有疾病的人並不適合久聞。

    呂明宇說，晚香玉筍是高檔餐廳食材，不同其他夜來香只能觀賞，晚香玉筍的植株在成長期間會冒出朵朵小嫩芽，經烹飪後口感香甜，就像炒爐筍一樣，每公斤食材約150至200元，是高檔餐廳或山產店才有的料理。

    田尾農會總幹事吳政憲表示，田尾為花卉之鄉，花卉品種多元，一般花卉皆為觀賞用途，而「晚香玉筍」是一種可觀賞也可食用的花卉，所以作為這次食農教育的主題，也希望透過這次教育教導學童如何分別有毒跟無毒的夜來香，並進一步認識當地特色產業。

    推廣食農教育課程，田尾鄉農會教導南鎮國小學童種植無毒夜來香「晚香玉筍」，並如何辨別有毒與無毒夜來香種類。（記者陳冠備攝）

    推廣食農教育課程，田尾鄉農會教導南鎮國小學童種植無毒夜來香「晚香玉筍」，並如何辨別有毒與無毒夜來香種類。（記者陳冠備攝）

    青農呂明宇（紅衣者）教導南鎮國小學童翻土，並如何辨別有毒與無毒夜來香種類。（記者陳冠備攝）

    青農呂明宇（紅衣者）教導南鎮國小學童翻土，並如何辨別有毒與無毒夜來香種類。（記者陳冠備攝）

    一般常見夜來香稱夜香木或夜香樹，屬多年生灌木，喜愛在夜晚開出白色花苞，且花氣香濃。（翻攝田尾玫瑰園網站）

    一般常見夜來香稱夜香木或夜香樹，屬多年生灌木，喜愛在夜晚開出白色花苞，且花氣香濃。（翻攝田尾玫瑰園網站）

    農民呂明宇表示，晚香玉筍可觀賞也可食用，經烹飪後口感香甜，就像炒爐筍一樣。（呂明宇提供）

    農民呂明宇表示，晚香玉筍可觀賞也可食用，經烹飪後口感香甜，就像炒爐筍一樣。（呂明宇提供）

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