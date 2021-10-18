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    首頁　>　彰化縣

    真功夫！鹿港一甲子老茶行 露一手「紙包茶葉」絕活

    吳肇勳露一手用紙包裝茶葉的真功夫，自家茶行早年有印製專屬包裝紙，上頭的書畫全來自百川醫院的陳百川醫師之手，城門圖畫取其父「吳東城」之名。（記者劉曉欣攝）

    吳肇勳露一手用紙包裝茶葉的真功夫，自家茶行早年有印製專屬包裝紙，上頭的書畫全來自百川醫院的陳百川醫師之手，城門圖畫取其父「吳東城」之名。（記者劉曉欣攝）

    2021/10/18 19:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕老茶行傳承一甲子的絕活！彰化縣鹿港鎮一家超過60年的老茶行，目前由吳肇勳、吳建毅父子檔共同經營，吳肇勳還留有一手「紙包茶葉」的真功夫，只要用白報紙就可以把茶葉包成「虎頭包」或是「四角包」，不用漿糊、膠帶，就一手搞定！

    吳肇勳表示，他的父親吳東城跟著兄長吳東河學習製茶，後來自行開店，他從小跟著父親學習茶葉烘焙，早年以木炭來烘茶，在木炭上要覆蓋粗糠的灰燼，以微火來烘烤，而粗糠的灰燼則來自紅龜粿店，也算是廢物再利用。

    吳肇勳說，每烘一爐茶葉大約要費時5天，父親認為爐火不能斷，才能「生生不息」，所以，他大年初一也要提著鐵桶，跑去紅龜粿店拿粗糠的灰燼，就是要確保烘茶的爐火能夠持續點燃，守著烘茶的爐火是他與妻子蘇秀儼的共同回憶。

    早年沒有塑膠袋，茶葉買賣的包裝就用紙張來包裝；吳肇勳說，最早是用白報紙來包裝，最後再用刻好的店名印章蓋上去，在1970年代則改為印刷好的紙張來包裝，在1980年代之後才改為紙袋，直到鋁箔包裝出現後就被真空包裝取代了。

    吳肇勳說，自家茶行有印製特別專屬的紙張來包裝茶葉，包裝紙的書法、圖畫都來自鹿港百川醫院的醫師陳百川之手，因為陳百川是父親的表哥，不只懸壺濟世，也擅長書畫，包裝紙畫上城門，就是取父親名字「東城」的關係。

    吳肇勳說，父親教他用紙來包裝茶葉，分成小包裝的「虎頭包」，以及大包裝的「四角包」；「虎頭包」只要用一張紙，「四角包」要用兩張，「虎頭包」名稱由來是因為像「上寬下窄」的包裝，就好像虎頭一樣。

    不過，這兩者包法略有不同，但都不難學，吳肇勳說，最重要的是一邊包，一邊要拿捏茶葉的適當空間，因為，這不是真空包裝，要包得扎實，又不會擠壓到茶葉，只有一練再練，才能練到完美比例。

    吳肇勳的兒子吳建毅從退伍後也投入製茶行列，不只傳承烏龍茶烘焙手藝，也跨入小葉紅茶的製茶領域，都有獲得好成績；吳建毅笑說，製茶學問深如海，要學的東西很多，就像用紙包茶葉的絕活，他也要好好學習，繼續傳承下去。

    鹿港小鎮超過一甲子的老茶行，吳肇勳（左）、蘇秀儼（右）夫妻交棒給兒子吳建毅（中），也見證台灣茶葉的包裝史，從印製紙張包裝、紙袋到鋁箔紙真空包裝（圖下排由右至左）。（記者劉曉欣攝）

    鹿港小鎮超過一甲子的老茶行，吳肇勳（左）、蘇秀儼（右）夫妻交棒給兒子吳建毅（中），也見證台灣茶葉的包裝史，從印製紙張包裝、紙袋到鋁箔紙真空包裝（圖下排由右至左）。（記者劉曉欣攝）

    吳肇勳露一手紙包茶葉的基本功，小份量的採虎頭包（圖左）、大份量的用四角包（圖右）。（記者劉曉欣攝）

    吳肇勳露一手紙包茶葉的基本功，小份量的採虎頭包（圖左）、大份量的用四角包（圖右）。（記者劉曉欣攝）

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