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    首頁　>　彰化縣

    垃圾費「隨袋徵收」 彰縣評估4大超商優先試辦原因曝光

    彰化縣各公所清潔隊收取家用垃圾，目前垃圾處理費採隨自來水徵收，度數多垃圾處理費就多。（環保局提供）

    彰化縣各公所清潔隊收取家用垃圾，目前垃圾處理費採隨自來水徵收，度數多垃圾處理費就多。（環保局提供）

    2021/10/18 19:15

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一年垃圾總量26萬多公噸，為了從源頭減量，環保局委由顧問公司評估垃圾費隨袋徵收試辦計畫，擬優先從有造冊且24小時營業的縣內401家四大超商作為試辦對象。環保局表示，評估結果出爐若可行，明年製作專用垃圾袋並辦說明會，試辦期勸導取代開罰，未符合規定則拒收。

    彰化縣目前採取垃圾處理費隨水費徵收，超商垃圾比照一般廢棄物，交由清潔隊清運處理。評估消息曝光引發熱議，不單業者反彈連民眾也是一片譁然。

    業者說，超商垃圾量都還比不上工廠的一般廢棄物，他們寧願選擇交由合法清運公司處理。民眾表示，鄉下跟都市民情不同，這不收，哪也不收，大型家具都亂丟到河川林地和排水溝渠。還有人直言，垃圾隨袋徵收一上路，爆發垃圾大亂，偷倒、濫倒歪風難以遏阻。倒是也有支持民眾，建議取經雙北市經驗，達到使用者付費。

    時代力量縣議員吳韋達，在上次和今天定期會開議首日，都提出垃圾費隨袋要求環保局研議，他說，全台已經施行垃圾減量的縣市成效顯著，達到3至7成垃圾減量，垃圾費隨水費徵收欠缺公平性。好比說，家裡有嬰兒的使用布尿布，用水沖洗尿布重複使用，不使用免洗餐具，用水量增加、垃圾量減少，卻比使用紙尿布更用免洗餐具、垃圾量暴增的家庭，負擔更多的垃圾處理費，用量和費用根本不成比例，未必符合使用者付費的概念。

    環保局長江培根表示，隨袋徵收是一個很好的政策工具，彰化縣問題在於環保局與鄉鎮市公所清潔隊，行政層級相互非隸屬關係，本身受限於行政條件無法像雙北市，局內針對議員要求委由顧問公司進行可行性評估報告，已在紙上作業的階段。

    環境工程科長葉鐙嘉指出，2017年廢清法修法上路，工廠家用垃圾可由清潔隊清運，自此垃圾量增加，全台最早實施垃圾隨袋徵收的台北市，20多年前國內垃圾資源回收未成氣候，隨袋徵收上路，市民會自動資源回收以達垃圾減量，近年各縣市資源回收超過5成回收率，都有一定的規模，此時，再採垃圾費隨袋徵收，減量效果無法期待太高，加上，專用垃圾袋的價格，無法完全反映垃圾處理費，雙北市年年巨額虧損，財務黑洞很大。

    葉鐙嘉表示，超商為可明確執行的對象，具營業名冊可查，店家24小時營業，有利於評估試辦成效的優劣之處，稽查人員能精準鎖定特定對象，更能看出稽查成效，如果未依規定使用專用垃圾袋拒收處理，未把垃圾交付清潔隊處理當場開立勸導單。

    今年優先針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫，明年規劃製作專用垃圾袋，同時舉辦超商業者執行說明會，以及鄉鎮市公所超商垃圾收運準則說明會。

    彰化縣目前垃圾處理費採隨水徵收，有民代提出改採隨袋徵收，環保局委由顧問公司進行四大超商試辦可行性評估計畫，目前處在紙上作業的階段。 （環保局提供）

    彰化縣目前垃圾處理費採隨水徵收，有民代提出改採隨袋徵收，環保局委由顧問公司進行四大超商試辦可行性評估計畫，目前處在紙上作業的階段。 （環保局提供）

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