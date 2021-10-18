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    首頁　>　彰化縣

    陳修將和殺人犯同房睡眠安穩 借閱「最後的人間場」

    陳修將16日凌晨2時被收押禁見在彰化看守所，編號059。獄方表示，陳收押後情緒穩定，還借了3本書來閱讀。（記者陳冠備攝）

    陳修將16日凌晨2時被收押禁見在彰化看守所，編號059。獄方表示，陳收押後情緒穩定，還借了3本書來閱讀。（記者陳冠備攝）

    2021/10/18 17:35

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，16日凌晨2時被收押禁見在彰化看守所，編號059，他與2名禁見嫌犯同室，獄方觀察，陳進入看守所後飲食正常、情緒穩定，睡眠也相當安穩，期間也借閱專門探討全球知名墓園、火化場的「最後的人間場」等3本書。獄方指出，陳屬禁見嫌犯，僅律師可接見，但至目前為止仍未有律師前來。

    彰化看守所表示，陳修將編號059被收押禁見在一間3人房，和一名殺人犯、一名毒品犯同室，3人都是禁見犯嫌，放風時間也單獨進行，陳每日都會出牢房走動，表現正常，三餐飲食、情緒等都算穩定，連睡眠都很少翻身，不過他自述有高血壓，2次測量心跳時都達90。

    據了解，「059」跟同室犯嫌互動正常，外表看不出遭收押的緊張感，他為排遣時間，借閱了「最後的人間場–建築的轉渡」、「一公升的眼淚」、「黛安娜傳」等3本書。其中「最後的人間場」一書作者徐純一，他以建築設計者的角色，觀看國際建築師們如何透過設計，化解人對死亡的恐懼，撫慰生者，追思逝者，直面這個生命必經的過程。

    目前該案也被質疑陳是否涉嫌吸毒，及是否有共犯參與，彰化地檢署表示，已對陳進行毒品反應測試，結果還須等待，而案發當日協助送醫的男子，也透過管道要求說明，檢方也積極蒐集重要人證、物證已釐清案情。

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    陳修將遭收押僅律師可接見，但至目前為止仍未有律師前來。（記者陳冠備攝）

    陳修將遭收押僅律師可接見，但至目前為止仍未有律師前來。（記者陳冠備攝）

    彰化看守所表示，陳修將編號059，收押後與毒品犯、殺人犯同房。（記者陳冠備攝）

    彰化看守所表示，陳修將編號059，收押後與毒品犯、殺人犯同房。（記者陳冠備攝）

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