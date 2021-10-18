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    首頁　>　彰化縣

    可怕！帶小孩出遊險被陌生女抱走 爸媽嚇壞急搶回

    女兒被陌生女（左）抱走，媽媽急忙搶回。（記者顏宏駿翻攝）

    女兒被陌生女（左）抱走，媽媽急忙搶回。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/10/18 15:39

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕小孩千萬不能離開你的視線！家住台中市的一對夫妻帶著全家3代出遊到彰化縣溪湖糖廠，家裡2名小朋友遊玩都在大人的視線範圍，突然一陌生女子現身，抱走其中一名小孩，大人嚇得急忙追回，搶回自己的小孩。

    事件平安落幕，大人也沒有報案，這段畫面今天在各臉書社群傳開，引發網友議論，大家相互提醒父母親，出門遊玩視線絕對不能離開自己的小孩，也有網友認為，陌生女動機不單純，應該報警揪出陌生女的身分。

    陳姓網友發文到到臉書「爆廢公社」，他說，假日帶著太太、丈母娘和2個小孩到溪湖糖廠遊玩，丈母娘眼睛都盯著外孫，突然一名年約25歲的女子現身說出「兩個都抱走」，接著伸手抱起妹妹離開，對方這個動作嚇到全家，媽媽急忙奔出，把妹妹搶回來，他說，遇到這件事情非常恐佈，全家到現在還是驚魂未定。

    他提醒為人父母帶孩子出遊，一定會注意孩子動向，不然「萬一孩子被搶走，無法想像當下能不能搶回來。」

    網友都覺得太可怕了，也有人認為這是擄小孩勒索集團，建議他去報警。

    溪湖派出所長陳煌明說，目前當事人並未報案，但此事昨天在臉書傳開，警方到溪湖糖廠調閱相關錄影畫面，追蹤陌生女子的身分並釐清其動機。

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