馬路出現「隱藏版」里程牌？ 彰化縣不再試辦的原因曝光了

「隱藏版」的里程牌？彰化縣彰鹿路的路肩地面出現最新的里程指標，用路人都說「這是給誰看的？」（記者劉曉欣攝）

2021/10/18 13:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕里程牌就畫在馬路上，用路人卻看不到？彰化市通往鹿港小鎮的主要道路彰鹿路，路肩出現「隱藏版」里程牌，直接標示在路面上，但用路人完全都看不到；彰化縣工務處長林漢斌表示，獨立桿的里程樁容易損壞，才在路肩試辦貼上里程牌，但發現效果不佳，將不再繼續辦理！

彰鹿路串起彰化市、秀水鄉、福興鄉與鹿港鎮，全天的車流量都很大，有騎機車的民眾最近發現，路肩的道路上好像被寫上數字，每隔一段距離就會出現長條型的指標，只是眼睛雖然有瞄到，但根本就看不清楚，因為實在太好奇了，終於停下機車往地面一瞧，原來是標示的是里程數！

民眾大罵「里程數這樣的寫法是要給誰看？」因為寫在路肩處的路面上，順著路面邊線劃出長條型，然後以綠底白字寫著「縣142線－5K＋000」，開車的駕駛完全看不到，就算騎機車、自行車歪著頭也看不清楚、看不懂，真的不知道隱藏版的意義何在。

林漢斌指出，這項試辦計畫因為效果不佳，已決定不再續辦，當初是考量到在縣道設立獨立桿的里程樁都很容易損壞，所以，決定比照環島一號線的模式，在都市計畫區外的路肩處，在路面貼上里程牌，每間隔500公尺都有標示。

林漢斌說，在彰鹿路進行試辦之後發現，彰鹿路沿線大多都有建築物，民眾習慣以商店、住宅門牌來標示所在位置，因此，地面貼上里程牌的效果不佳，未來不會再辦理。

工務處交通工程科長林慶濠指出，未來在縣道的里程牌部分，將依現況來標示，如果是沿線都沒有建物、沒有分隔島，就會採獨立桿的里程牌；如果有分隔島的話，可能就標示在分隔島上，避免容易受到損壞。

彰鹿路的車流量大，路肩處的最新里程牌在地面上，連機車、自行車騎士疾速通過就算看到，也看不懂。（記者劉曉欣攝）

彰鹿路最新的里程牌，就算是機車騎士、自行車騎士路過，因為文字、數字方向關係，就算歪著頭也看不懂。（記者劉曉欣攝）

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