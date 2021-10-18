飼料驚翻天 彰化農民受不了蛋鴨大放送

鴨農免費送蛋鴨，要多少有多少。（取自「二林人大小事」）

2021/10/18 13:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉是國內的養鴨重鎮，近來蛋鴨農頻頻在臉書社群貼出「菜鴨（蛋鴨）大方送」公告，民眾趨之若騖，養鴨場上千隻蛋鴨不到一小時清空，其實鴨農心裡在淌血。

許姓鴨農說，要不是飼料驚驚漲，他怎麼捨得把鴨送人，實在是被飼料錢壓得喘不過氣，再養下去已經不敷成本。

他說，鴨蛋的產地價今年中秋節來到最高的37元，如今跌到35元，這是他們的成本價，半年前飼料每公斤12元，如今漲到16.5元，再養下去，生越多蛋，賠越多，只好祭出「好康大放送」，暫時棄養飼料吃得凶的成鴨，清空養殖場，見機再飼雛鴨。

他強調，這些菜鴨都不滿1年，體格強健，正是產蛋力強的時刻，無奈飼料錢漲太凶，只好自我調節，開放讓民眾進場抓鴨，通常民眾抓回家自飼可以每天產蛋，或放牧田間吃草，外籍移工則喜歡抓來宰殺打打牙祭。

彰化水禽養殖生產協會理事長吳鴻基表示，國際原物料上漲，水禽用飼料更是漲得凶，蛋鴨農的飼養成本大幅提高，但受限於市場用量，獲利卻未提昇，若飼料再漲下去，一定會有更多業著棄養，這是自我調節，如果產量少，鴨蛋自然會提高。

他說，5年前國際飼料價格也曾大漲，當時政府祭出減免飼料業者貨物稅的措施，飼料價格就有效壓制，他認為，這次政府也可以比照辦理，讓飼料價格降下來，鴨農就有喘息的空間，其次，國內應建立「雜糧的自主」系統，擴大硬質玉米的種植，以避免國內飼料價格被國際貿易商控制。

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