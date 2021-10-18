虎尾科大與天工精密簽約 產學攜手培育人才

虎尾科大校長張信良（右）與天工精密董事長林金權（左）共同簽署「天工精密產業學院意願書」。（圖：虎科大提供）

2021/10/18 11:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾科技大學校長張信良與天工精密董事長林金權今天簽署「天工精密產業學院意願書」，未來天工精密將提供契合式產業學院獎助學金及實習與就業機會，讓虎尾科大的學生藉由校外實習，提前熟悉產業實務技術與企業文化，銜接職能發展。

天工精密是台灣的鋼珠龍頭，近年更積極推動數位轉型，在企業創新研發面向為加速產線自動化，更與多所學校進行產學研合作加碼投入人才培育，本次與虎尾科大的產學合作，是該公司長期人才策略與決心的展現。

天工精密總經理林筱婷期待透過雙方合作良好橋接研發與技術面的能量，提前部署的產業技術與人才升級，培育台灣未來的機密機械產業鏈生力軍。

張信良表示，虎尾科大是台灣技術產業人才的搖籃，畢業生在機械業炙手可熱、表現亮眼。本次與天工精密合作人才培育，同時提供了企業客製化人才培育的管道，讓企業提早與未來的潛力伙伴培養默契，建立共識；學生並可以在求學過程中，提早了解產業競爭，提早暖身，預備所需職場技能。最重要的是，學校可藉由與企業界密切交流，了解最近產業生態，機動性地調整授課方式和內容，讓學校這座嫁接校園與職場的橋樑更加穩固，締造雙贏局面。

虎尾科大校長張信良（右）與天工精密董事長林金權（左）共同簽署「天工精密產業學院意願書」。（圖：虎科大提供）

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