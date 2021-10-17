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    首頁　>　彰化縣

    民進黨彰化縣長選戰有奇兵？林益邦直接用3個字打臉

    民進黨中執委林益邦強調，他現在全心在衝刺事業。（資料照，記者劉曉欣攝）

    民進黨中執委林益邦強調，他現在全心在衝刺事業。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2021/10/17 22:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣長初選已有前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富表態參選，近來網路推薦民進黨中執委林益邦參戰，也引起討論；對此，林益邦在接受記者電訪時直接回答「別鬧了」！而邱建富、魏明谷目前都對自己的民調都有信心！

    林益邦是彰化的「政三代」，祖父林意曾任縣議員、父親林進春與母親陳秀卿也曾任立委，陳秀卿過世後，林益邦曾以無黨籍身分參選立委，當年輸給了由國民黨籍鹿港鎮長轉換跑道的王惠美，王惠美也在立委之後更上一層樓，當選了彰化縣長。

    林益邦接受記者電訪，得知網路推薦他參加彰化縣長初選，視他為「奇兵」，可以繼上次立委與王惠美對壘之後，能在縣長選舉再次對決；林益邦果斷的回答「別鬧了！」，完全沒有這件事，他目前就是全心做好事業，不要因為別人點名就跟著起舞。

    對於林益邦被視為彰化縣長選戰奇兵一事，邱建富說，他不曾聽聞此事，但他獲得多名北彰化民意代表的支持，他有多位朋友都接到各界私下在做的縣長民調電話，採用對比式民調，他對於電話民調結果也非常有信心，最新看板就請大家在電話民調支持他。

    魏明谷則強調，民進黨的初選規則很簡單，就是有人競爭就辦初選，沒人就直接徵召，有沒有要爭取縣長提名，就看「兩隻腳」有沒有在走動，沒有在走動就是沒有，像他沒有花大錢一直做看板，就是努力靠兩隻腳在走動聽民意，「因為領先的人，就不必花大錢」。

    前彰化縣長魏明谷強調，只有「用兩隻腳在基層走動」才是真的有要爭取民進黨縣長提名的人。（取自魏明谷臉書）

    前彰化縣長魏明谷強調，只有「用兩隻腳在基層走動」才是真的有要爭取民進黨縣長提名的人。（取自魏明谷臉書）

    前彰化市邱建富表示，他對自己的民調有信心。（取自邱建富臉書）

    前彰化市邱建富表示，他對自己的民調有信心。（取自邱建富臉書）

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