疫下免洗餐具暴增 彰縣府與慈濟邀店家加入減塑同盟

為推廣減塑政策，彰化縣政府與慈濟慈善基金會走上街頭，到員林市第一市場等處邀請店家加入「減塑同盟」活動，並輔導店家主動提供優惠措施給予自備購物袋或餐具消費者。（記者陳冠備攝）

2021/10/17 19:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）爆發後，民眾使用免洗餐具大增，彰化縣環保局統計，今年1至8月紙容器回收4592公噸，比去年增加15%，為推廣減塑政策，彰化縣政府與慈濟慈善基金會、員林市公所等單位今日一起上街頭，到員林市第一市場等處宣導，邀請店家加入「減塑同盟」活動，並輔導店家主動提供優惠措施給予自備購物袋或餐具消費者。

慈濟慈善基金會今年9月在鹿港老街推廣減塑，共有123家攤商響應加入「減塑同盟」，慈濟再接再厲，今日到員林市推廣，出動80位環保志工沿著第一市場、博愛街及光明街等，一路邀請店家加入減塑行列，請店家提供現金折扣或餐點加量等優惠方式給攜帶環保餐具或購物袋的民眾，獲得不少認同，吸引近百攤店家響應。

每天都有回收不完的餐盒！一名慈濟環保志工表示，受疫情影響，社會戰戰兢兢，餐飲業使用一次性餐具暴增，初步統計，回收外帶食物紙餐盒量約平常4至5倍；環保局統計，今年1至8月紙容器回收4592公噸，相比去年增加15%回收量。

王惠美表示，人類過度消耗環境資源，使得地球已經在抗議，今年2、3月面臨嚴重旱災，6到8月時又常傾盆大雨，氣候變遷已快變成常態，如果每個人一天原本可能會使用到3~5個塑膠袋，改用環保袋後，一個人每年就可減少上千個塑膠袋的用量，對環境助益很大，而且再不減塑，焚化爐就飽合了，事業廢棄物也會找不到地方燒，到時環境會更惡化，所以減塑勢在必行。

彰化縣長王惠美（左4）、員林市長游振雄（左2）等人一同響應減塑行列，並呼籲民眾，愛地球就少用塑膠袋。（記者陳冠備攝）

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