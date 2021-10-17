「快被將哥打死了」畫面曝光！小女友遭虐求救 家屬痛：應判死刑

胡女頭部遭重擊、硬腦膜出血更成致命傷。（民眾提供、胡女弟弟提供，本報合成）

2021/10/17 18:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕「76行者」總召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓小女友，檢方相驗發現，胡女身上有多處瘀青傷痕，其中，頭部遭重擊、硬腦膜出血更成致命傷；檢警也發現，胡女生前曾傳訊「快被將哥打死了」求救。胡女弟弟今接受媒體電訪表示，姊姊6日曾傳來一張鼻青臉腫的照片，死後傷勢集中臉部，頭部，以及手肘、腕、腳踝等關節處，想起來就很痛，一個小女生怎麼受得了，感覺姊姊生前受很多委屈，陳修將應該以死償命。

胡女的弟弟指稱，胡女原本在桃園八大行業帶小姐，2年前認識陳修將，交往後搬到彰化同居，陳修將曾找姊姊一起從事禮儀業，但做一陣子胡女就辭職了，陳修將每個月給胡女3萬元生活費。

胡女弟弟說，陳男對外一直塑造愛妻形象，其實，陳修將跟胡女同居的消息陳妻也知道，只是互不干涉而已，但本月6日胡女卻傳來一張照片，畫面中胡女被打得雙眼、臉部明顯紅腫，胡女說是被陳修將打的，他追問原因才吐露，是因為陳修將質疑胡女跟陳修將的好友「有染」而遭虐打。

「很多傷處都在關節！」胡女弟弟說，家人見姊姊遺體時發現，左額頭有開放性傷口，全身多處手肘、手腕、膝蓋和腳踝等關節都有傷勢，胡弟哽咽著說，「一個年輕女子被打這樣，還打關節，痛不痛？」感覺姊姊生前受很多委屈，也不相信只用手打，應該還有外力打。

胡女弟弟說，胡女曾跟家人說不要管她的感情事，但也留下訊息說，「等事情處理好，我應該給那些被我傷害的人一個交代，真的對不起...讓你們擔心了，但那些被我傷害的每一個人也是家裡的寶貝。你們會捨不得我，人家的父母也會捨不得他們的孩子。」，他覺得這是姊姊交代的遺言，

胡女弟弟說，胡女很善良心很軟 都會想到別人，卻落得這樣下場；他痛訴，希望陳修將被判死刑，「我姊姊死，陳修將也該判死」，且胡女遺體也須修復，但絕不會讓陳修將或是陳修將的禮儀公司處理，因為「自己的女友自己打，自己的女友自己修復」 太諷刺了。

對於胡女死因，陳修將對檢警解釋，當晚只是要胡女上床睡覺，並未出手打人，醒來後就沒氣息了，但汽旅房內血跡和落髮以及地毯凹陷狀態，他一概回應「不知道」。陳修將胡女弟弟也質疑，姊姊的死因究竟是只有陳男一人動手，還是有其他共犯，希望檢警都能一一釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

胡女（紅圈者）跟陳修將住進汽車旅館多日。（民眾提供）

胡女生前6日曾傳鼻青臉腫的照片給家人。（胡女弟弟提供）

胡女弟弟表示，很善良心很軟 都會想到別人。（胡女弟弟提供）

胡女死後被發現手肘、腕、腳踝等關節處都有瘀青傷痕。（圖經變色處理，民眾提供）

陳修將在醫院門口看著死去胡女被推入急救，神情仍表現鎮定，事後對於檢警訊問一概表示不知道。（民眾提供）

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