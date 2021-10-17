黃國書「線民」風暴退出民進黨 魏明谷：那不是一個簡單的時代

前彰化縣長魏明谷針對黃國書立委因線民風暴退出民進黨一事表示，那不是一個簡單的時代。（圖擷取自魏明谷臉書）

2021/10/17 17:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中市立委黃國書遭爆在學生時期曾擔任國民黨威權時代的線民，並為此退出民進黨；前彰化縣長魏明谷表示，那不是一個簡單的時代，他在擔任翁金珠助理時也曾被要求擔任線民，而他拒絕了！

魏明谷說，他跟黃國書都是民進黨新潮流，雖然不曾在國會同時共事過，但因為兩人在中部服務，彼此也有交流，今天知道黃國書因線民風暴選擇退黨，他只能說，那是一個許多人都要被迫加入國民黨的時代，每個人都有許多無奈，面對威脅、面對利誘，那真的不是一個容易的年代！

魏明谷表示，他也曾遇到情治人員要吸收他為線民，那時台灣的黨禁才剛解嚴，他跑到翁金珠國大代表服務處當助理，情治人員跟他說，如果他擔任線民就會給1個月2000元工作費，還需要繳2張人頭照，而「線民」工作費是他助理薪水的1/6，不過，他拒絕了。

魏明谷指出，當時他拒絕的想法很單純，就是當「抓耙仔」會讓人討厭，隨著對自由民主的了解，知道這就是權威時代要透過「線民」來進行滲透，還好他沒有接受利誘，後來他也跟要他當線民的情治人員當好朋友，當他參選時，情治人員也退休了，還來捐了3000元給他！

魏明谷強調，情治單位吸收手法，就是以威脅和利誘，雖然他拒絕了，但每個人遇到的情境不同，他也無法多加評論，他要祝福台灣未來不會再面臨這樣的恐怖年代，而個人的自由意志，也不會再重回無從選擇的年代！

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