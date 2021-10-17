黑衣男接到陳修將急電搬運胡女遺體後失聯 檢：釐清是否共犯

黑衣男子疑似協助陳修降將胡女搬至賓士車上，再與白衣女騎機車到醫院，但事後黑衣男卻失聯。（民眾提供）

2021/10/17 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕「76行者」總召集人陳修將涉嫌犯下摩鐵命案，15日失手打死22歲胡姓小女友，趕緊電聯一友人到場搬運遺體並到醫院急救，但事後該男子才知，是幫陳「撿屍」，嚇到壓力過大失聯，目前檢警也在尋找，而胡女弟弟提出質疑，現場恐不只陳一人打胡女，恐有共犯。對此彰化地檢署表示，初步了解這名友人搬運動機，但是否為案發時共犯有待釐清，警方說，還在聯絡中。

陳修將本月8日帶胡女入住汽車旅館，至15日期間2度換房，但15日凌晨陳與胡女入住的汽車旅館房間有一黑衣男子出入，沒多久陳修將的賓士車開出至彰化醫院急診室，黑衣男子則與一女性友人騎機車到醫院，並幫忙從車上抱下昏迷癱軟的胡女至擔架上，陳修將在旁顯得慌張失措。

檢方偵訊時，陳修將供稱該友人是葬儀社員工，只是來協助搬運胡女，檢方也未列入關係人，但隨著陳修將列入被告，該名友人才知事情大條了，沒想到幫忙變成搬運屍體，嚇得趕快躲起來，警方來電也不接，而其友人透過媒體表示，他很緊張，也擔心自己被當共犯。

對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，本案是否有其他共犯，檢方還在清查中，但目前確實有一位現場證人，不過尚未到案說明，至於協助辦運屍體是否屬於共犯行為，還得了解證人跟主嫌是以什麼方式聯絡，而相關證據還要判斷釐清，檢方也會再查證是否有共犯行為。

溪湖分局副局長施焜山指出，當時摩鐵有另名男子出入，初步比對，不排除跟協助送醫的男子是同一人，而協助送醫一男一女中，女子有主動說明，她是晴山禮儀社員工，不過事後警方多次聯繫男子卻未取得聯絡，但已掌握身分，也待檢方釐清關係。

胡女身上多處瘀青傷痕，胡女弟弟提出質疑，恐不只陳一人打胡女，恐有共犯，檢方表示仍待釐清。（圖經變色處理，民眾提供）

陳修將偵訊時一度供稱黑衣男為員工，警方事後聯繫卻失聯。（記者陳冠備翻攝）

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