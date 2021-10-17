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    首頁　>　彰化縣

    選舉前哨戰來了！彰化和美里長為選鎮長將自辦民調 綠營︰會推強棒

    彰化縣和美鎮還社里長陳泊羽自辦電話民調，只要支持度高，就會全力爭取國民黨提盟。（圖擷取自陳泊羽臉書）

    彰化縣和美鎮還社里長陳泊羽自辦電話民調，只要支持度高，就會全力爭取國民黨提盟。（圖擷取自陳泊羽臉書）

    2021/10/17 15:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕選舉前哨戰來了！許多彰化縣和美鎮民都在Line群組，收到國民黨和美鎮長出選民調「唯一支持陳泊羽」資訊，陳泊羽強調，這是他自辦的電話民調，作為個人下一步的參考；民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，和美會推出「強棒」，絕不缺席。

    陳泊羽說，許多人都勸進他擴大服務範圍，他才會決定自行辦理電話民調，透過電話調查了解民眾的支持度，至少也要有3成的支持度，才會考慮爭取國民黨和美鎮長提名。

    陳泊羽強調，如果這次自辦電話民調支持度沒有預期好，他就會進行政治生涯的其它安排，縣議員、代表或是連任里長，都會是可能的選項。

    林庚壬很早就表態要轉換跑道，將參選和美鎮長，由於現任鎮長阮厚爵即將兩任屆滿，阮厚爵的妻子林小琪也表態要參選縣議員，林庚壬、林小琪的「雙林看板」也早就在和美街頭掛起；林庚壬強調，初選的機制也還沒有出爐，說不定還有其它人選也要爭取黨內初選。

    國民黨彰化縣黨部表示，目前初選辦法都還沒有公布，一切等有初選辦法出爐後再說。

    地方人士指出，和美鎮向來都是藍營的鐵板一塊，國民黨推出的人選幾乎就是勝券在握，但國民黨提名和美鎮長人選，並不曾辦過初選，這次出現有意爭取提名的人選自辦電話民調，應該就是要出奇招，希望以高民調來要求國民黨辦初選。

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，民進黨在和美鎮長選舉不缺席，上次選戰由導演陳文彬參戰，這也是民進黨第一次在和美鎮長選戰提出人選，這次也會辦理登記，就算沒人登記，也會推出「強棒」來參選，絕不缺席。

    彰化縣議員林庚壬已表態要轉換跑道，參選和美鎮長，全力爭取國民黨提名。（圖擷取自林庚壬臉書）

    彰化縣議員林庚壬已表態要轉換跑道，參選和美鎮長，全力爭取國民黨提名。（圖擷取自林庚壬臉書）

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