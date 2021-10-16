與警「鬥智」18小時陳修將扯天兵天將會來救他 最後仍被收押禁見

陳修將（中）涉嫌殺害22歲女友被收押禁見。（記者顏宏駿翻攝）

2021/10/16 12:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將，從澎湖空難、高雄氣爆、花蓮太魯閣號事件等大災難，開始為罹難死者修補大體遺容的志業，身為「送行者」的他，一輩子見生見死，累積功德無數，但如今「生死大事」直接干係到他，表現得卻異常拙劣，毫不把女友的死當作一回事，如今落得被收押禁見的下場，辦案的員警一點都不意外。

陳修將涉嫌殺害女友時，時間剛好發生在高雄市「城中城」大火後24小時，據陳的家人表示，他原本就想南下到高雄執行遺體修整的任務。豈料「城中城」大火時陳修將正在彰化的汽車旅館內跟女友吵得不開交，後來才發生人命。

面對女友的死亡，他一臉淡定地向警方說「不知道，不關我事，我醒來，她就死了！」一付事不關己的態度。罪證確鑿，陳修將就是不認罪，辦案人員對他說「證據已經那麼充分了！你以為天兵天將會來救你這個送行者嗎？」陳修將非常篤定地說「沒錯」。

陳修將與檢警「鬥智」近18小時，他反覆跳針回應說「我一覺醒來，她就死在我旁邊，我還載他去醫院急救」，辦案員警說，「人死在妳旁邊，醒來全身是傷，你竟渾然不知道！誰相信？」面對胡女全身傷痕照，陳修將毫無懼色地說「我不知道，跟我沒關係！」

因為罪證十分充分，警方一一條列對他不利的疑點，他一概回應「不知道、不曉得」溪湖警分局偵查隊長楊昭賢還載著他在車內「磨」 4小時，一一細數他的功德，也告訴他承認的結果與否認可能面臨的下場。

任憑警方好說歹說，陳修將就是不願意承殺害胡女，但警方取得的證物一一說明「陳修將這幾天都跟胡女待在摩鐵裡，2人就是共處一室，沒有其它人，案子就是這麼單純，胡女全身都是傷，你陳修將在場」。

到這種地步，陳修將還是一貫地淡定「我就是不知道」，警方脫口說出「神仙難救無命客，你以為天兵天將會來救你嗎？」陳修將仍一付篤定的眼神說「沒錯」。昨天晚間陳修將被送到地檢署複訊，檢方見他仍矢口否認，立即諭令當庭逮捕，不到12小時即被裁定收押禁見。

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