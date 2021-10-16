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    1片4角！查扣口罩變賣秒殺 有人連夜從屏東到彰化搶貨

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

    2021/10/16 08:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕超便宜！法務部行政執行署彰化分署破獲一家口罩製造商，在未取得製作醫療用口罩許可證前，以防塵口罩混充醫療用口罩販售，查扣口罩70萬片，今天舉行變賣，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購，瞬間秒殺，買到的民眾直呼「每片等於只要4角，簡直是賺到」。

    去年9月彰化檢警調等查獲口罩製造商，委託未領有製作醫療用口罩許可的公司製造防塵口罩，再對外混充醫療用口罩透過藥局通路販售牟利，依違反藥事法送辦，並查扣製作口罩機4台及尚未出售的口罩70萬片。由於該案仍在偵查中，為避免所扣押的口罩機及口罩價值有所減損，檢方囑託行政執行署彰化分署就上述扣押物進行變價。

    第一場變賣今天在彰化縣體育場舉行，第一波100人次，1人100元能買5盒，7點開賣，沒想到不到7點現場就有200多名民眾排隊，號碼牌發下去瞬間秒殺，101號以後的民眾認為販賣數量太少，加上又有人插隊，管控不佳，紛紛開罵，為安撫民眾，本來預定100名的民眾，最後多開放38人，一共販賣690盒口罩。

    排第1位的民眾今天清晨5點半從從台中來，順利買到5盒口罩時直呼「全台都買不到這麼便宜的口罩，等於是1片只要4角」，另外有民眾一家3口知道有超便宜口罩變賣活動，從屏東連夜開車上來，認為1盒20元，比市價便宜100元，一家3口買到15盒，省了1500元，油錢都夠本了。

    扣押非醫療用口罩的變賣活動，第2場將於10月23日上午9時至12時，在竹山文化園區內（南投縣竹山鎮建國路742號）變賣；第3場則是在11月2日上午9時30分，在彰化分署機關所在（彰化市中山路2段349號）前廣場變賣。

    法務部彰化執行署主任行政執行官胡天賜表示，這一次口罩變賣1盒20元，1人能買5盒，堪稱相當便宜，今天民眾相當熱情，開賣即瞬間秒殺，後面還有兩次機會，呼籲民眾千萬要把握。

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購，瞬間秒殺。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購，瞬間秒殺。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購，搶到的民眾直呼賺到。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購，搶到的民眾直呼賺到。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

    法務部行政執行署彰化分署今天變賣查扣口罩，每人限購5盒，每盒20元，吸引爆滿民眾搶購。（記者湯世名攝）

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