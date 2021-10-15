反刪Q！魏明谷聲援台灣囝仔 疾呼終止惡罷

做過立委的前彰化縣長魏明谷行動聲陳柏惟，呼籲大家10月23日投下不同意罷免票，終止政治惡罷。（魏明谷提供）

2021/10/15 22:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於下週六（23日）舉行投票，綠營政治人物和地方士紳紛紛挺身而出，行動或發文聲援陳柏惟，人稱「谷哥」、做過立委的前彰化縣長魏明谷，呼籲大家再一次勇敢站出來挺「3Q」台灣囝仔，投票當天一定要用行動投下不同意罷免票，終止政治惡罷！

魏明谷說，3Q面臨惡意罷免的困境，他看了非常「嘸甘」（不捨之台語），罷免案日期將屆，3Q發起「100小時民主最後一哩路」，每天透過一步一腳印，重新走遍台中第二選區，為地方自由而走、為台灣民主而走，行動表明他做台灣的工、走台灣的路。

3Q的毅力令人感動，魏明谷最近也跟著他在台中霧峰區一起走，沿路懇求大家，幫忙催出反對惡罷的不同意罷免票，一行人冒雨徒步穿梭選區大街小巷，沿路豎立不少惡意罷免的大型宣傳看板，魏明谷說，自己越走越憂心，選舉比的如果是身家財產、比誰的背景雄厚？台灣囝仔恐怕永遠沒有機會翻身！

魏明谷表示，自己擔任過立委，深知中南部立委兼顧國會問政與地方選服的困難，在於時間根本不夠用，一天要當兩天用，如果不用心，選民很容易就會發現，不過3Q就任一年多來，不論是為台灣發聲或問政的表現及處理地方陳情案，都可圈可點，如果因為政治惡鬥被罷免，真的令人很捨不得。

他堅信，台中第二選區的選民很有智慧，去年才會把票投給了3Q，讓這個沒有背景的台灣囝仔，以些微差距寫下台中第二選區的民主新頁，這是許多人都勇敢用選票見證民主的結果，他懇請如果親友是在第二選區的選民，請再勇敢一次反刪Q，挺身反惡罷，讓3Q續留立法院，為台灣、為民主發聲！

風雨生信心！台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，3Q發起「100小時民主最後一哩路」，前縣長魏明谷專程到場陪同陳柏惟徒步懇請大家再一次勇敢站出來反刪Q，挺身反惡罷，讓3Q續留立法院。（魏明谷提供）

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