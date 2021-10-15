紙箱、肥料、農藥...農業資材不斷漲 橡皮筋價變4倍

農業資材齊漲，農民叫苦連天。 （記者顏宏駿攝）

2021/10/15 16:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕物漲飛漲，農民超有感！受到上游原物料價格調漲影響，許多農業資材在今年不斷調升，其中最明顯的就是紙箱、肥料、農藥，漲幅逾3成，綁菜用的橡皮筋更漲了4倍，農民叫苦連天，只歎「領到振興券有何用？現在什麼都漲，只有菜價不漲」。

溪州鄉青年農民鐘翊禹說，農民已經感受到物價飛漲的威力，包裝高麗菜用的紙箱，過去一個約20元，現在漲到27元；除草劑5000cc裝，去年一罐1250元，現在要1700元才買得到；43號複合肥料去年450元，如今漲到510元。

他說，最離譜的是綁菜用的橡皮筋，去年100元一包，現在得要400元，而農場工人過去時薪約160元，現在得200元，多項農業資材的成本不斷提升，農民只能默默吸收，以前只是漲零星幾項，今年是全面起漲，若以最普遍的種稻為例，種植期間所使用到的資材加起來，起碼漲了30%，很多農民為了生活是欲哭無淚。

他表示，消費者端對農於農產物價上漲非常敏感，菜價上漲的時間都在農業災情過後，很多農民無貨可賣，災後復耕，天氣大好，農產量大增，價格又被壓下，此時農民又只能被迫接受，兩面被夾擊，真的有苦難言。

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