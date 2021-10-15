彰化分署變賣查扣口罩 每盒市售150元只賣20元

彰化檢警調等單位查扣非法製造的醫療用口罩，近日將舉辦變賣活動，每盒只賣20元。（照：行政執行署彰化分署提供）

2021/10/15 10:43

〔記者林良哲／彰化報導〕去年9月間，彰化檢警調等單位破獲一家口罩製造商，在未取得製作醫療用口罩許可證前，以防塵口罩混充醫療用口罩販售，因而查扣口罩製造機4台及口罩70萬片，並將於10月16日、23日及11月2日，公開變賣所查扣的口罩，每人限購5盒，每盒20元。

去年9月間，彰化檢警調等查獲口罩製造商釩泰公司，委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩，再對外混充醫療用口罩透過藥局通路販售牟利，依違反藥事法送辦，並查扣威丞公司製作口罩機4台及尚未出售的口罩70萬片。

由於該案仍在偵查中，為避免所扣押的口罩機及口罩價值有所減損，檢方囑託彰化分署就上述扣押物進行變價程序。在10月13日，一家生物科技有限公司以167萬元的出價，標下4台口罩製作機。

有關扣押非醫療用的口罩部分，彰化分署分別在10月16日、10月23日及11月2日，進行3場公開限量變賣活動。第1場變賣活動將於10月16日上午7時至10時，在彰化縣立體育場前紅磚區廣場；第2場變賣活動則於10月23日上午9時至12時，在竹山文化園區內（南投縣竹山鎮建國路742號）變賣；第3場則是在11月2日上午9時30分，在彰化分署機關所在（彰化市中山路2段349號）前廣場變賣場。

這3場變賣活動均採每人每次購買單位為5盒（共250片口罩）。彰化分署表示，這次變賣口罩為丞威公司所委託製作，而該公司原本為專業製造口造的大廠，因為不諳法律規定，在未取得衛福部許可證時，提前製作這批被查扣的口罩，而該公司在今年5月間已正式獲得衛福部製作醫療用口罩的許可，如以該公司所製同型號（已取得醫療用許可）的口罩，市場上的價格為每盒（50片裝）150元。

彰化檢警調等單位在去年9月間，查扣口罩製造機，目前已完成拍賣。（照：行政執行署彰化分署提供）

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