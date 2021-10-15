破記錄！振興五倍券彰化加碼天數噴出255天 活動今開始

就從今天開始到明年6月30日止，長達255天，彰化振興五倍券加碼活動刷新全台天數記錄，消費滿200元可由青年住宅、電動機車和千萬元現金。（記者張聰秋攝）

2021/10/15 09:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕為搶攻振興五倍券商機，彰化縣推出全台天數最久的振興加碼活動，活動今天（15日）開始至明年6月30日止，這期間只要在彰化縣消費滿200元以上就可取得抽獎資格，今年的獎品誠意十足，大獎包含3戶1房型的青年住宅、100台電動機車和千萬元現金共八大獎項，更棒的是，不限用五倍券消費，刷卡或現金消費都算。

各縣市振興五倍券加碼活動陸續啟動，多數活動時間頂多2、3個月，彰化縣結合與台灣銀行合作推廣台灣Pay行動支付時間，今年加碼抽獎活動天數破記錄，接近9個月共255天，刷新全台活動時間最久的天數。

今天起，民眾在彰化消費每筆滿200元發票或收據及台灣Pay消費明細都要收好，確實上網完成消費登錄，即可期待獲得幸運之神的眷顧，收到房子、機車和現金等驚喜大禮。

縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，全國的自然人於營業稅籍登記在彰化縣的公司或商業，消費滿200元取得電子發票、傳統發票、手開發票或免用統一發票收據、市場和夜市攤販等台灣Pay合作店家的台灣Pay消費明細，進入活動官網首次會員註冊，完成後即可逐筆消費登錄，取得抽獎序號，滿200元獲得1個抽獎序號、滿400元2個序號，單筆消費最多累積10個。

活動分3次抽獎，第一次抽獎未中，抽獎資格與序號繼續保留至下一次再抽獎；第1次明年1月中旬，第2次明年4月中旬，第3次明年7月中旬。

八大獎項當中頭獎伸港青年住宅1戶1房，地點位於伸港鄉伸港段，預計在113年6月完工，如果抽中的人想放棄承購資格，也可換取125萬元的等值現金，二獎電動機車，為PGO今年推出新款電動機車，PGO摩特動力就是曾生產比雅久機車的廠商，是彰化在地有50年之久的機車大廠。

三獎至八獎為現金紅包獎，總共1萬8000個紅包，超過千萬元，包括2萬元150個、1萬元300個、5000元1050個、2000元1500個、1000元6000個、500元9000個。

民眾務必先上活動官網註冊會員才能登錄發票，取得抽獎資格。（圖擷官網）

活動註冊會員手機號碼就是會員帳號。（圖擷官網）

滿200元可抽獎的消費憑證有5種。（縣府提供）

活動上網登錄流程。（縣府提供）

消費登錄範例。（縣府提供）

收據登錄範例。（縣府提供）

台灣Pay消費明細登錄範例。（縣府提供）

完成登錄就能取得抽獎序號。（縣府提供）

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