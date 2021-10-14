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    首頁　>　彰化縣

    涉不實申報助理費 彰縣議員賴清美10萬元交保

    彰化縣議員賴清美問政犀利，曾任彰化縣議會民進黨團總召。（資料照）

    彰化縣議員賴清美問政犀利，曾任彰化縣議會民進黨團總召。（資料照）

    2021/10/14 21:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣民進黨籍縣議員賴清美涉嫌不實申報助理費，檢調昨（13）日前往其住處搜索，並將她與助理一同帶回地檢署偵訊，今（14）日上午8點以10萬元交保候傳，而賴清美交保後回到住處，手機關機，拒絕回應此事。檢方表示，相關事證尚有待調查釐清。

    賴清美為彰化縣議員第三選區（和美、線西、伸港）議員，從第16屆至第19屆連任至今，她曾任彰化縣議會民進黨團總召，也是民進黨全國黨代表，更是2020蔡英文總統競選連任時彰化競選總部發言人，相當具有人氣，她也經常在臉書貼文，分享為民服務、勤走基層的情形，受不少選民肯定，而她這次疑因涉嫌不實申報助理費遭檢警調查，消息傳開令不少人感到意外。

    據了解，賴清美案恐與第17屆助理費有關。根據規定，縣議員每人每月有8萬元助理費，依法可聘請2至4名助理，而彰化縣議會在第17屆以前，每月的議員助理費是撥入議員帳戶，再由議員轉交助理，因此發生多名議員涉及找來人頭詐領，或挪用助理費等事件，但從第18屆起修改法令，將助理費直接核撥到助理帳戶中，已大大減少不必要爭議。

    彰化近年因申報助理費而遭司法調查的縣議員已有國民黨籍涂淑媚、葉麗娟、謝彥慧，民進黨籍陳秋蓉、歐陽蓁珠等5人，其中，涂淑媚、葉麗娟、謝彥慧均獲緩刑、陳秋容不起訴，歐陽珍珠則遭判刑9月。

    賴清美（左）勤走基層為民服務，受不少選民肯定。（資料照）

    賴清美（左）勤走基層為民服務，受不少選民肯定。（資料照）

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