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    首頁　>　彰化縣

    彰化喬友大廈結構鑑定月底出爐 縣府：有立即危險就拆！

    彰化市的地標「喬友大廈」今年發生第4火災，民眾質疑一再火災大樓的結構安全。（記者劉曉欣攝）

    彰化市的地標「喬友大廈」今年發生第4火災，民眾質疑一再火災大樓的結構安全。（記者劉曉欣攝）

    2021/10/14 18:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕高雄城中城大樓今天發生嚴重火災，馬上讓彰化人想到今年6月30日發生的「喬友大廈」4死22傷火災，因為喬友已4度火災，許多人都認為拆除才對；縣府建設處代處長陳威宏強調，就等10月底的結構安全鑑定報告出爐，如有立即危險就拆除。

    「喬友大廈」是彰化市的地標，只要一走出彰化火車站就可以看得到，在1993年風光啟用，這棟地上15樓，地下3樓的綜合商業大樓，因為先前發生3次火災而造成荒廢，直到百香果商旅進駐，才又帶動活力，但今年第4度大火，商旅改作防疫旅館，卻造成重大火災，彰化民眾質疑一再發生火災的大樓有結構安全問題，認為應該直接拆除才對。

    陳威宏強調，有關「喬友大廈」的結構安全問題，已交由彰化縣建築師公會來做鑑定，預計10月底報告就會出爐，如果有立即危險，就要求所有權人必須直接拆除，如果不拆的話，就由縣府來強制拆除；如果鑑定結果並無立即危險，但有安全疑慮的話，也會要求限期1個月內改善完成。

    不過，陳威宏指出，目前縣府已就「喬友大廈」2、3、4樓防火區塊被破壞一事，已展開行政程序，已發文給相關的所有權人要求說明，一旦確認違規的話，將先以違反建築法開罰。

    百香果商旅負責人蔡進峰指出，他持續跟死傷家屬進行和解，已完成20多人，還有5、6人在努力中，他認為如果建築師公會認定大樓結構不安全，「該拆就要拆」；如果結構安全過關的話，再來討論下一步，總之，是不可能再作為旅館了。

    彰化縣消防局表示，「喬友大廈」的火調結果出爐後已送彰化地檢署進行偵辦。

    彰化市喬友大廈今年發生大火造成4死22傷，成為彰化縣心中永遠的痛！（記者劉曉欣攝）

    彰化市喬友大廈今年發生大火造成4死22傷，成為彰化縣心中永遠的痛！（記者劉曉欣攝）

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