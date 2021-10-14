為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    少年ㄟ演電影嗎？13人約「輸贏」 無照駕駛偷襲「黑白撞」

    李姓少年不爽被討債，駕駛黑色轎車埋伏，衝撞討債一方的白色轎車車身，自己的車頭也幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）

    李姓少年不爽被討債，駕駛黑色轎車埋伏，衝撞討債一方的白色轎車車身，自己的車頭也幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）

    2021/10/14 17:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕疑似不爽被人討債，欠債少年竟糾眾半路埋伏、開車衝撞債主！彰化警分局調查，這13名少年先在南投縣某KTV相遇，因為債務爆發衝突，雙方約在彰化縣芬園談判，向人借了錢的李姓少年涉嫌開車衝撞債主車輛，雙方隨即爆發棍棒鬥毆，警方獲報出動快打部隊，第一時間到場強力壓制！

    彰化警分局偵查隊長詹廷育表示，涉及這起鬥毆事件的13名惡少彼此都認識，剛好昨晚到南投縣草屯一家自助式KTV唱歌，由於其中17歲李姓少年曾向洪姓男子借錢，李姓少年不爽對方當眾討債，還用言語揶揄，覺得很沒面子，當場爆發口角，因為櫃台人員機警迅速報警，雙方暫時按耐住對彼此的不滿，改約今天一早到彰化芬園環保公園再來「輸贏」。

    警方調查發現，李姓少年駕駛黑色轎車先到芬園，馬上就逆向鑽進社口橋的一處空地，等到屬於對方人馬的劉姓少年（17歲）駕駛的白色轎車經過，李少不顧一切，馬上加足油門衝向白車左側，撞擊力道猛烈到連自己的車頭都撞毀，還一度冒煙。

    接著雙方人馬就在芬園環保公園旁邊的空地涉嫌持棍棒互毆，警方獲報，出動快打部隊前往壓制，當場查扣兩支球棒、帶回11人，另有2人聞訊逃逸，事後已通知到案說明。

    警方表示，這起鬥毆事件共有13人涉案，已涉嫌違反聚眾鬥毆罪、妨害秩序罪，其中8人是成年人將移送彰化地檢署偵辦，5人未成年由少年法庭審理；雙方也互告傷害，另外針對無照駕駛、逆向行駛、危險駕駛所造成的公共危險部分，也一併開罰。

    李姓少年把車開進社口橋旁的空地，埋伏等著債主的車輛經過。（民眾提供）

    李姓少年把車開進社口橋旁的空地，埋伏等著債主的車輛經過。（民眾提供）

    李姓少年駕著黑色轎車埋伏，等債主的白色車經過立即往前衝撞。（民眾提供）

    李姓少年駕著黑色轎車埋伏，等債主的白色車經過立即往前衝撞。（民眾提供）

    李姓少年駕駛黑色轎車埋彿在社口橋，等債主白色轎車一來，就直接往車身撞上去。（民眾提供）

    李姓少年駕駛黑色轎車埋彿在社口橋，等債主白色轎車一來，就直接往車身撞上去。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉小金門聚眾鬥毆案 金湖警記大過、調烏坵駐在所
    2021/09/23 22:36

    涉小金門聚眾鬥毆案 金湖警記大過、調烏坵駐在所
    北市內湖凌晨傳槍響 黑衣人飆車衝撞警轟6槍制止
    2021/09/19 18:14

    北市內湖凌晨傳槍響 黑衣人飆車衝撞警轟6槍制止
    苗栗街頭聚眾鬥毆1男遭砍倒臥 7煞落網主嫌收押
    2021/09/11 09:27

    苗栗街頭聚眾鬥毆1男遭砍倒臥 7煞落網主嫌收押
    率「娃娃兵」打架討債 22歲「大哥」被法辦多一條違反群聚
    2021/06/17 19:19

    率「娃娃兵」打架討債 22歲「大哥」被法辦多一條違反群聚
    網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定
    2021/06/16 15:44

    網路口角演變成14人鬥毆送辦 還違反防疫規定
    慶生趴差點變公祭！高雄妹酒吧慶生 口角釀打群架
    2021/05/15 09:01

    慶生趴差點變公祭！高雄妹酒吧慶生 口角釀打群架
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播