少年ㄟ演電影嗎？13人約「輸贏」 無照駕駛偷襲「黑白撞」

李姓少年不爽被討債，駕駛黑色轎車埋伏，衝撞討債一方的白色轎車車身，自己的車頭也幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）

2021/10/14 17:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕疑似不爽被人討債，欠債少年竟糾眾半路埋伏、開車衝撞債主！彰化警分局調查，這13名少年先在南投縣某KTV相遇，因為債務爆發衝突，雙方約在彰化縣芬園談判，向人借了錢的李姓少年涉嫌開車衝撞債主車輛，雙方隨即爆發棍棒鬥毆，警方獲報出動快打部隊，第一時間到場強力壓制！

彰化警分局偵查隊長詹廷育表示，涉及這起鬥毆事件的13名惡少彼此都認識，剛好昨晚到南投縣草屯一家自助式KTV唱歌，由於其中17歲李姓少年曾向洪姓男子借錢，李姓少年不爽對方當眾討債，還用言語揶揄，覺得很沒面子，當場爆發口角，因為櫃台人員機警迅速報警，雙方暫時按耐住對彼此的不滿，改約今天一早到彰化芬園環保公園再來「輸贏」。

警方調查發現，李姓少年駕駛黑色轎車先到芬園，馬上就逆向鑽進社口橋的一處空地，等到屬於對方人馬的劉姓少年（17歲）駕駛的白色轎車經過，李少不顧一切，馬上加足油門衝向白車左側，撞擊力道猛烈到連自己的車頭都撞毀，還一度冒煙。

接著雙方人馬就在芬園環保公園旁邊的空地涉嫌持棍棒互毆，警方獲報，出動快打部隊前往壓制，當場查扣兩支球棒、帶回11人，另有2人聞訊逃逸，事後已通知到案說明。

警方表示，這起鬥毆事件共有13人涉案，已涉嫌違反聚眾鬥毆罪、妨害秩序罪，其中8人是成年人將移送彰化地檢署偵辦，5人未成年由少年法庭審理；雙方也互告傷害，另外針對無照駕駛、逆向行駛、危險駕駛所造成的公共危險部分，也一併開罰。

李姓少年把車開進社口橋旁的空地，埋伏等著債主的車輛經過。（民眾提供）

李姓少年駕著黑色轎車埋伏，等債主的白色車經過立即往前衝撞。（民眾提供）

李姓少年駕駛黑色轎車埋彿在社口橋，等債主白色轎車一來，就直接往車身撞上去。（民眾提供）

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