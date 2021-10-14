獨家》法院開佛堂！他撞爛1688萬藍寶堅尼車頭 法官判只要賠8萬8

吳姓男子駕駛價值1688萬元的13年超跑藍寶堅尼－Gallardo LP570遭撞，報價維修費105萬元，彰化地院依零件折舊計算損害賠償，被告僅須賠吳男8萬8250元，吳男得知表示對司法傻眼。（吳姓男子提供）

2021/10/14 15:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化辛姓男子，去年駕車不慎撞到一輛價值1688萬的超跑藍寶堅尼－Gallardo LP570，造成左半部車頭毀壞，辛男嚇得當場肇事逃逸，超跑駕駛吳男送修後，請求損害賠償105萬元。彰化地院審理，認為該超跑已出廠13年，吳男僅能請求賠償1/10維修費9萬1500元，加上工資等17萬6500元，但該事故兩人須各負一半責任，因此判決辛男僅需賠償8萬8250元。全案可上訴。

吳男得知判決忿忿不平的說，撞成這樣連國產車維修費都不只這麼便宜，況且肇事者還肇逃，司法沒追究還輕輕放下，是在開佛堂嗎？他對司法灰心，不排除上訴。

判決書指出，辛姓男子於2020年12月26日早上8點多，駕車行經北斗鎮復興路與光仁街口，不慎撞到吳男駕駛的藍寶堅尼超跑，辛男肇事後未下車，反而加速逃離，吳男將車輛停靠一旁後報警，事後拖吊到維修廠報修，經估價零件修理費用為91萬5000元（前保桿總成60萬、左前葉板10萬元、左前大燈總成15萬元，左前水箱集風罩3.5萬元、左前內規板3萬元等）及烤漆5萬（含保桿、鋁圈等）、工資5萬與稅金5萬，共105萬元，向辛男請求損害賠償。

辛男坦承肇事，卻辯稱「當時有輕輕碰觸」，見超跑車輛未減速，故認為應該不嚴重，對方應沒有求償的意思，而該超跑遭撞後還能繼續開，其損壞的程度，是否全與這次車禍有關也不清楚等語。

法官審理，認為辛男說法無憑無據，車禍一定有其因果關係，自應負起賠償責任，但吳男請求損害賠償，其修理材料費，新品換舊品應予以折舊，經查，該輛車維修估價單開立日期為2021年1月，但發票開立日期為同年8月，難認兩者為同次維修支出單據，且該輛超跑於2008年3月 出廠，扣除折舊額後，只得請求零件修理費9萬1500元，另加工資、烤漆費用，共17萬6500元。

法官審酌，該起車禍，雙方駕駛都未注意前車狀況，同有過失，認為雙方應各負一半過失責任，因此吳男請求賠償金額應降為8萬8250元。

吳男表示，該超跑才跑3萬多公里，二手價約480萬取得，事故後自己花費105萬元維修，5萬發票還是應法官要求，結果卻又不認同為證據，事後又以零件折舊計算，但是這些替換品都是全新的，就算國產車如此修復也要2、30萬，法官如此計算賠償真的令他傻眼，且辛男肇事逃逸部分，司法也未起訴，只因我沒受傷，就不算肇逃，這不是變向鼓勵他人撞到超跑要先落跑，事後再以折舊來計算賠償，他花錢受一肚子氣，對司法感到灰心，將與律師商議後再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法