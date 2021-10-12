誰說彰化很無聊？ 建縣300年歡迎金句高手來翻轉！

彰化縣將在2023年迎接建縣300年的光榮時刻，將對外徵選響亮的金句。（記者劉曉欣攝）

2021/10/12 20:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣將於2023年迎接「建縣300年」光榮時刻，縣府也公開對外徵求響亮「彰化建縣300年金句」，不能超過2句，字數不超過20個字，就是要翻轉網路認為彰化好無聊的刻板印象。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣即將建縣300年，彰化從建縣迄今的名字，都是叫做「彰化」，這是在清雍正元年，也就是西元1723年間，當時的雍正皇帝以「建學立師，以彰雅化」來賜名彰化縣，開啟了彰化縣近300年的輝煌歷史。

彰化縣目前仍是百萬人口大縣，也是6都以外第一大縣，為了迎接彰化建縣300年光榮時刻，將公開對外徵求「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，希望各界都能自由創作與踴躍投稿，在金句部分，最多不能超過兩句，含標點符號不能超過20個字，希望能夠帶有彰化精神，讓彰化人以彰化縣建縣300年為榮。

有民眾認為，希望「彰化建縣300年」的金句能夠有活力、有創意，不要再一成不變，簡單、好記又有力，讓金句不只是定義走過300年的彰化，也給未來彰化新的力量，因為以往網路在票選台灣無聊的縣市時，彰化縣總是一再被拿出來討論，希望透過金句的傳送，能夠翻轉彰化縣很無聊的網路印象。

彰化縣地標除了八卦山大佛以外，也擁有全國唯一的扇形車庫。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法