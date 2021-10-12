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    首頁　>　彰化縣

    崩潰！針灸返家頭上竟插著針 醫：回診再還我

    男子針灸返家後，發現額頭「痛痛的」，照鏡子一摸不得了，額頭上竟然還扎著1支針，讓他超崩潰。（翻攝臉書彰化人大小事）

    男子針灸返家後，發現額頭「痛痛的」，照鏡子一摸不得了，額頭上竟然還扎著1支針，讓他超崩潰。（翻攝臉書彰化人大小事）

    2021/10/12 17:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕太扯！1名男子因頭痛失眠今天到彰化縣某醫院針灸，醫師在其肚子扎2針、手腳各扎3針、額頭扎6針，療程結束拔針時，卻發現肚子上還扎著1針，當下趕緊拔掉，不料返家後，男子發現額頭竟然「痛痛的」，照鏡子一摸不得了，額頭上竟然還扎著1支針，致電醫院對方竟回：「你頭髮太長了，下次回診再還我」，對方回答讓男子超崩潰。

    該名男子在臉書社團《彰化人大小事》PO文指出，他因為頭痛胃痛失眠，今天到某醫院針灸，醫師在肚子扎2針、手腳各扎3針、頭部扎6針，療程結束後，護理師前來拔針。但拔完針後，他感覺肚子「卡卡的」，用手一摸肚皮竟然凸凸的，原來還有1支針扎在肚皮上忘了拔，趕緊請護理師協助拔掉。

    男子說，他戴上安全帽騎機車返家後，感覺額頭右側竟然痛痛的，用手一摸竟然是1支針，對著鏡子看時差點昏倒，當下超崩潰，趕緊致電給該家醫院，對方卻稱是他的頭髮太長了才沒看到那支針，下次回診時再繳回即可，當下讓他覺得不可思議，萬一當時那支針是扎在額頭中間，戴上安全帽時不就整支插入額頭裡？這經歷實在太可怕了。

    該名男子說，他也沒有要把事情鬧大的意思，但醫院的說法讓他超傻眼，希望此事件曝光，以後不要再有人受害。

    男子針灸返家後，發現額頭上竟然還扎著1支針，讓他超崩潰。 （翻攝臉書彰化人大小事）

    男子針灸返家後，發現額頭上竟然還扎著1支針，讓他超崩潰。 （翻攝臉書彰化人大小事）

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