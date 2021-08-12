「班班有冷氣」提前新學期實現？ 彰縣府：最快今年底完工

彰化縣國中小都在暑假趕工裝冷氣、改善電力設備，力拚今年底完工。（記者劉曉欣翻攝）

2021/08/12 21:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕行政院長蘇貞昌宣誓全台國中小到2022年班班有冷氣，彰化縣國中小也全面利用暑假在進行電力改善工程與安裝冷氣，教育處表示，希望最快今年底完工，因為還有驗收等流程，預計明天夏天就可以吹冷氣了！

最近到學校運動的民眾都發現，不少教室都裝了全新的冷氣，家長與學生都期待新學期開學就可以回學校上課，如果教室還有冷氣可以吹的話，那就真的太好了！

彰化縣教育處代理處長張淑珠表示，國中小冷氣工程，包括電力改善、冷氣安裝與校園能源管理系統，各校大小規模不一，施工後還要等驗收作業完成，希望力求今年底前完工，明年夏天國中小的教室，就可以吹冷氣了。

教育處國教科長張碧珊表示，因為全縣國中小學校數量多，依區域分成29個學校群，目前29個學校群都已完成電力設施改善工程的招標作業，其餘冷氣、校園能源管理系統則由縣府來完成發包作業，目前全縣施工進度最快的是社頭、大村學群，施工進度達到70％到80％左右。

張碧珊強調，未來教育部會制定教室使用冷氣規範，在使用規範以外的時段要吹冷氣的話，也有規劃各班設有插卡機或是儲值功能，相關規範由教育部統一制定。

彰化市南郭國小全校有89班，因為班級數多，電力設施改善工程也一併要改善高壓電設施，校方表示，希望冷氣與電力改善工程利用暑假期間多趕工一點，以減少開學後對師生的衝擊。

彰化縣國中小都在暑假趕工裝冷氣、改善電力設備，力拚今年底完工。（記者劉曉欣翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法