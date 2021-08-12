彰化縣近5萬人願打高端 8000多人獨鍾高端

為提高彰化縣偏鄉長者的疫苗涵蓋率，二林、芳苑與大城鄉在第5輪疫苗剩餘量將優先給尚未施打第一劑疫苗的長者。（記者劉曉欣攝）

2021/08/12 20:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕目前已知第六輪接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗為高端疫苗，彰化縣衛生局表示，從預約平台統計到得知，彰化縣到8月7日為止，單選高端疫苗者有8121人，複選疫苗含高端在內共有4萬1242人，也就是合計全縣共有4萬9363人有意願接種高端疫苗。

彰化縣長王惠美表示，第五輪莫德納疫苗即將從明天起開打，剩餘劑量將以還沒打過第一劑的65歲以上長者為優先，也提醒民眾第六輪是施打高端疫苗，有意願的民眾務必上網登記，並預約接種時間，這一波意願登記到8月13日中午12時為止。

衛生局長葉彥伯強調，根據統計資料，彰化縣65歲到69歲民眾的疫苗接種率在7月底的時候，共有福興、芬園、溪州、二林、芳苑、大城等6鄉鎮沒有達到6成，但全縣接種率最高的員林市則來到74％，最低為芳苑鄉為52％，兩者相差超過22％，這就是代表數位落差與城鄉差距。

因此，衛生局就進行微調，也就是透過各地衛生所依長者名冊，聯絡還沒接種的長輩前往注射，再於8月9日進行統計，福興、芬園與溪州的接種率都有6成水準，就剩二林、芳苑與大城還沒有達到6成，所以，第五輪疫苗剩餘量以通知這3鄉鎮的長輩來施打，讓全縣疫苗涵蓋率更為平均，也為偏鄉長者增加疫苗所帶來的保護力。

彰化縣呼籲，願意施打高端疫苗的民眾要記得上網登記與預約。（彰化縣政府提供）

為了讓彰化縣長輩疫描涵蓋率更為平均，未達6成的鄉鎮將優先把第五輪疫苗剩餘部分給長者。（彰化縣政府提供）

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