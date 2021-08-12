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    首頁　>　彰化縣

    文青魂不滅 資深記者吳東興樂於斜槓當詩人

    彰化縣資深記者吳東興重拾文青魂，4年來已出版3本詩文集。（記者陳冠備攝）

    彰化縣資深記者吳東興重拾文青魂，4年來已出版3本詩文集。（記者陳冠備攝）

    2021/08/12 18:19

    〔記者陳冠備／彰化報導〕生活片刻「詩」一點，就是人跟人相處最好的潤滑劑！彰化縣資深記者吳東興年輕時出版過8本文集，獲得金鼎獎殊榮，因文筆太好被報社招攬當記者，但也未再出書，他對此念茲在茲30年，終於在65歲時喚回的文青魂，近4年已出版3本詩文集。吳東興說，新聞是他的工作，寫詩是他的興趣，兩者不相悖，反而有互相調和的作用。

    吳東興今天（12日）在縣議員張雪如服務處發表新書《未完之詩以及未完手記》詩，他說，年輕時酷愛讀書寫作，甚至成立雜誌社以文會友，後來因媒體工作繁忙而遠離創作30多年，直至3年前，他終於又鼓起勇氣發表《非詩之詩以及詩非詩手記》詩集，隔年再出版自傳式散文《人生蒙太奇（吳東興自選集）》。

    吳東興說，這兩本創作受到不少好評，讓他拾起文青魂，決定每年都要出一本書，直到他寫不動為止，結果去年就遇上疫情攪局，延至今年才出版，不過他也為新書增添10首詩篇與100多張攝影照片，讓讀者賞析時更充滿意境。

    吳東興說，《未完之詩以及未完手記》詩集是《非詩之詩以及詩非詩手記》詩集的二部曲，不過該系列還有第三部曲，預計明年出版，但他也坦言，現在書很難賣，詩更沒人看，不過他不想有壓力，把夢想完成最重要。縣議員張雪如也幫忙背書，認為閱讀詩章只需片刻，但壓力瞬間拋之雲霄，是生活解壓良藥，當場購買100本力挺。

    吳東興（右）斜槓出書，縣議員張雪如（左）購買100本力挺夢想。（記者陳冠備攝）

    吳東興（右）斜槓出書，縣議員張雪如（左）購買100本力挺夢想。（記者陳冠備攝）

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