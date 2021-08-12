北部確診者到彰化賞花買花 彰化縣公布最新足跡

彰化縣長王惠美強調，彰化縣再度「加零」，提醒民眾還是要把口罩戴起來。（記者劉曉欣攝）

2021/08/12 17:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增個案持續「加零」，但因為有北部確診者到彰化賞花、看花與買花，公布8月4日在田尾公路花園的足跡，彰化縣長王惠美強調，確診足跡已完成清消，最重要的是民眾要戴口罩，才能做好自我保護！

彰化縣今天公布最新確診者足跡，王惠美說，是因為北部確診者要到南部，因為路過中部就到田尾公路花園來賞花，也順便買花，如果民眾在8月4日下午3點多到6點多曾經出入大眾園藝、怡心園公車站牌對面附近、田尾公園路一段的公路花園，有發現疑似症狀者就請趕快就醫，沒有症狀也要做好自主健康管理。

彰化縣今天也宣布活動中心有條件開放，王惠美強調，原則上就是室內50人以下，室外100人以下，室內、室內都要戴口罩，但不開放飲食與歌唱，遵守防疫規定，就可以開放使用。

衛生局長葉彥伯強調，在確診個案「清零」之後，還是陸續可能會有確診者足跡產生，正所謂「同島一命」，防疫不能鬆懈，才能共同對抗變種病毒的挑戰。

葉彥伯指出，彰化縣也啟用家用快篩試劑觀察結果的網路查詢，也就是民眾如果進出長照機構或是因為職場需求，必須出示7天內的快篩試劑的證明，都可以透過網路查詢直接出示，目前全彰化縣共有1349人次完成家用快篩試劑觀察，全數均為陰性，依照職業類別來分析，第一名是教育類，共有676人次，第二名是運動類，有56人次，代表教育類職場對於家用快篩試劑檢測的需求最高。

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彰化縣今天沒有新增個案，但因為有北部確診者來彰化賞花買花，有新增確診者足跡。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣今天沒有新增個案，但因為有北部確診者來彰化賞花買花，有新增確診者足跡。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣啟用家用快篩衛教諮詢站以來，以教育類的需求最高。（彰化縣衛生局提供）

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