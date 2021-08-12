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    首頁　>　彰化縣

    有錢補貼農損、沒錢蓋排水溝？彰化縣竹塘鄉農民心痛

    廖山輝指著淤塞的排溝，證明這

    廖山輝指著淤塞的排溝，證明這

    2021/08/12 18:02

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣竹塘鄉大湖路有一廣達5、6公頃的低窪農地，農業排水溝年久失修，每逢大雨必淹水，農民一再向有關單位陳情整修皆無下文，面對農作物受損農民只能一再領農損補助，但當地農民廖山輝今天哭喊：「給我們排水溝！補助永遠是無底洞，又浪費資源。」

    種植水梨的廖山輝說，這已經是他從農以來第「N」次領農損補助，因為當地水患問題，多年來他不斷陳情，希望政府在他田地的四周修一道近百公尺的排水溝，當地的水患就可迎刃而解，他向水利會、縣府水資處、公所等單位陳情，最後責任在鄉公所，但鄉公所仍無法回覆，究竟何時能蓋排水溝引流到區排。

    他說，當地的水患問題非常清楚，近5、6公頃的農田仰賴一條農業排水溝，但這條排水溝已有40多年的歷史，因水道淤塞早已失去排水功能。如果能將這條排水溝翻新，農民就可遠離水患。

    「為什麼政府有錢發補助，卻沒錢修排水溝？」他表示，因為一再發生水患，為了這條排水溝，他陳情了4、5年，就是沒下文，大部分的農民「逆來順受」，不願「惹事」，乾脆選擇種較不怕水淹的稻田，很多青農被水淹怕了，索性退租，或根本不敢種高經濟的農作物。

    他強調，他不是刁民，只是不願坐視政府資源如此浪費，一再地發農損補助，而一條排水溝不用百萬元，卻可救多少農民，但政府卻不願正視「問題的根源」。

    對此，竹塘鄉長蔡碩任表示，他們已經到現場勘查多次，周邊確實需要蓋新的排水溝來解決水患，但問題是鄉公所沒錢，其次當地沒有重劃過，鑑界圖相當混亂，農地與路地交錯縱橫，今天蓋排水溝很容易，問題是萬一吃到私人土地問題就大條，他們會再跟當事人溝通。

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