男子入溪抓螃蟹突「啊」一聲倒地亡 法院揭死因

魚塭，示意圖。非本新聞地點。（資料照）

2021/08/12 12:40

〔記者張文川／台北報導〕彰化縣漢寶溪前年2月發生抓蟹民眾觸電身亡的意外，台北市24歲廖姓男子休假與友人一起到彰化漢寶溪東岸涉水抓螃蟹，不料卻在潮濕泥巴地上遭電死，檢方查出是附近的粘姓文蛤養殖業者釀禍，因老舊電纜電線漏電，總開關的斷路器也失效，電流沿溪電死廖男；法院一、二審皆依過失致死罪將粘男判處3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2019年2月3日（農曆小年夜）凌晨4點多，廖男與朋友趁著退潮，到漢寶溪岸抓螃蟹，行經粘男架設的電纜電線位置附近時，因退潮後的河床相當泥濘、潮濕，一行人舉步維艱，廖男鞋底突然陷入泥濘中，寸步難行，呼喊朋友幫他拉上岸，他雙腳剛脫離泥沼，但只走1、2步後，就高叫「啊」一聲，隨即往前趴倒在泥巴中，瞬間遭漏出的強大電流電擊昏厥，雖立即經送醫急救，但仍休克死亡。

檢警相驗查出是因粘男設置的電線、電纜所致，由於電纜線外皮破裂，造成漏電，而總開關箱內的漏電斷路器也無法發生效用，導致電路漏電後仍未能自動斷電，電流向附近溪水傳遞。

廖父歷次開庭都親自南下到庭，廖父向法官說我愛我的兒子24年，兒子從小就去學習技術，工作一整年都沒有休假，難得案發當天休假去玩，竟然就死了，事發後廖父每天都活在無止境的傷痛中。

一審彰化地院與二審台中高分院都依彰化地檢署檢驗員與文蛤業者證詞，認定是粘男的文蛤魚塭電線漏電肇禍，認為粘男未盡注意與維護電纜與電線安全的義務，電線老舊仍不更新，斷路器也安裝錯誤未能發揮作用，導致電纜破皮漏電，廖男因碰到電流所經的泥濘而觸電身亡。

粘男否認犯行，案發後還試圖變換總開關箱內的線路與斷路器的配線，拆除抽水馬達，企圖混淆辦案推卸責任，歷審都認定粘男毫無悔意，且迄今未達成和解和賠償，犯後態度不佳，判刑3年。經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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