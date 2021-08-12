調整2022戰鬥團隊？彰縣府教育、水資處長再次調動

彰化縣公布最新一波人事異動，教育處長陳逸玲調任參議。（取自彰化縣政府官網）

2021/08/12 12:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕提前為2022年底大選佈局？彰化縣政府今年陸續公布一級主管人事異動，現任副縣長林田富與勞工處長柯呈枋都是前縣長卓伯源大將，如今「回鍋」擔任縣長王惠美的團隊，最新一波是教育處長陳逸玲、水資處長陳詔慶調任參議，水資處長由參議馬英傑調任，顯示王惠美積極調整戰鬥團隊，為明年大選做好準備！

陳逸玲擁有台大圖書館系的學歷，進入彰化縣政府工作，在擔任教育處副處長時，被時任縣長的卓伯源調往和美鎮戶政所主任，直到魏明谷就任縣長後，才調回縣府，並從秘書、參議到民政處長，王惠美當選縣長後第一波公布的人事命令，陳逸玲就調任為教育處長。

陳詔慶為中興土木碩士，從交通部觀光局參山國家風景區管理處進入縣府後，受到卓伯源、魏明谷的重用，先後在城觀處擔任科長、縣府秘書，再到行政處副處長、建設處長、參議、水資處長。

王惠美今年以來的人事異動都受到各界矚目，因為今年已經連續兩位卓伯源大將「回鍋」縣府，分別為林田富「回鍋」副縣長，柯呈枋「回鍋」勞工處長，卓伯源與王惠美同屬藍營，王惠美在就任縣長之初的用人脈絡，當時並看不出卓團隊的色彩，但隨著明年大選的腳步近了，收編藍營人才的積極度，則讓人看出王惠美爭取連任的企圖心！

王惠美這波的人事異動，政壇人士認為，教育處長一職必須是有教育文化相關資格，並非一般政務官可以擔任，因此，顯然王惠美已有接任人選名單，正好選在新學年一開始的8月來進行調整；而新任水資處長馬英傑，多年來都在工務處、城觀處歷練過，這也代表王惠美已經展開2022年大選戰鬥團隊的佈局，接任的人選都以有經驗為主，才能一上任就對業務上手，全方位進入戰鬥位置。

目前彰化縣教育處長一職先由副處長張淑珠代理，水資處新任處長馬英傑為中興土木碩士，在縣府工作多年，曾任工務處科長、副處長、城市暨觀光發展處長、參議等職。

彰化縣政府公布最新人事異動，水資處長陳詔慶調任參議。（取自彰化縣政府官網）

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